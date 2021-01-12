

اعرف فوائد القلقاس المرتبط تناوله بعيد الغطاس: يقوي المناعة اعرف فوائد القلقاس المرتبط تناوله بعيد الغطاس: يقوي المناعة

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم، بعيد الغطاس الذي يوافق يوم 19 يناير ويعتبر تذكار معمودية السيد المسيح على يد «يوحنا المعمدان» في نهر الأردن، وأقامت الكنائس قداساته مساء أمس الاثنين، ويرتبط هذا العيد بطقوس دينية خاصة أبرزها تناول القصب والقلقاس والبرتقال.



واعتاد المسيحيون على تناول القلقاس في عيد الغطاس الذي يوافق الاحتفال به اليوم 19 يناير، وترصد «الوطن» فيما يلي فوائد القلقاس بحسب الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ «الوطن»، كما يلي:



- القلقاس غني بالألياف الغذائية التى ترفع وتقوي المناعة.

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- يعتبر القلقاس مصدر جيد لفيتامين هـ الذى يعزز المناعة، ويحمى الأغشية الخلوية التي تتكون عادة من الدهون من التدمير بالجزيئات الحرة التى تنتج خلال التفاعلات الكيمائية فى الجسم.- القلقاس يحسن نشاط هرمون الإنسولين مما يفيد مرضى السكر ويقلل من حدوث مضاعفات مرض السكر لديهم.- يحتوي القلقاس على فيتامين ب 6، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن نقص فيتامين ب 6 يؤثر على المناعة، فنقصه يقلل من إنتاج الأجسام المضادة المناعية، والاستجابة المناعية، ونمو ونضج الخلايا المناعية ، وفقا لوصف بدران.- يعتبر القلقاس مصدر جيد للمنجنيز وهو مضاد للأكسدة يوقف عمل الجزيئات الشاردة الضارة التى تحاول تدمير الخلايا ويعد هام لتكوين هرمونات الغدة الدرقية، بحسب قول عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.-القلقاس يحتوي على الزنك الذى يرفع ويقوي المناعة، ويؤدي نقص الزنك إلى ضعف المناعة، ونقص إنتاج الأجسام المضادة المناعية أيضًا، بل قد يهاجم جهاز المناعة الجسم نفسه بدلًا من حمايته، وفقا لبدران.- وذكر عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن القلقاس لا يظهر دور البرد أو الإنفلونزا مثل ما يتردد دائما كما أنه مفيد فى فصل الشتاء لفوائده المتعددة المذكورة سابقا.