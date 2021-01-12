

العناية بالبشرة فى الشتاء.. 5 نصائح لتجنب سد المسام وحب الشباب العناية بالبشرة فى الشتاء.. 5 نصائح لتجنب سد المسام وحب الشباب

إنه فصل الشتاء ويمكننا بالفعل الإحساس بنسمات الهواء الباردة، وبقدر ما قد يكون منعشًا، فقد حان الوقت أيضًا لأن نرتدي ملابسنا ونجهز أنفسنا للمعركة الشرسة التي سيتعين على بشرتنا محاربة الظروف الجوية المتغيرة.



للشتاء تأثير مختلف على أنواع البشرة المختلفة، و تنشأ المشكلة الأكثر شيوعًا التي يواجهها الأشخاص خلال فصل الشتاء عندما يكون نوع بشرتهم جافًا،و هذا يجعل حالات الجلد مثل حب الشباب والتشقق والتقشر بارز.



ومع تغير الموسم، من الضروري تعديل روتين العناية بالبشرة لتلبية متطلبات الشتاء،فبشرتك جزء منك والاعتناء بها يعني الاعتناء بنفسك، جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي متوازن. من المفاهيم الخاطئة الشائعة بين الناس أن مشكلة حب الشباب منتشرة فقط بين أصحاب البشرة الدهنية، ومع ذلك، لا بد أن يجف الجلد خلال الشتاء، هذا الجفاف في الجلد يمكن أن يؤدي إلى ظهوره.

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قد تكون العناية بالبشرة متعبة، ومع ذلك، مع القليل من الجهد كل يوم، يمكن أن يكون أسهل، وإذا كنتِ تتعاملين مع انسداد المسام وحب الشباب أثناء الشتاء، فإليك بعض النصائح للحفاظ على صحة بشرتك، وفقا لموقع "times now news":- الحفاظ على جلدك رطبا:يعد جفاف الجلد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي تؤدي إلى ظهور البثور، لذلك، من الضرورى للغاية شرب كمية كافية من الماء حتى يظل الجسم رطبًا طوال اليوم.- ترطيب بشرتك:من الضروري أن تحرصي على ترطيب البشرة، سيؤدي ترطيب البشرة إلى ترطيبها وتغذيتها، و يجب أن تأخذى في الاعتبار اختيار مرطب يناسب نوع بشرتك، ومع ذلك، من الضروري أيضًا عدم المبالغة في استخدام المرطب لأنه يمكن أن يجعل البشرة دهنية ويتسبب في النهاية في ظهور البثور.- الحصول على هواء نقى:تمامًا مثل النباتات، من المهم ترك الجلد يتنفس، قد يجعل الشتاء من الصعب الخروج بسبب الطقس البارد، ومع ذلك، يجب على المرء التأكد من الخروج والحصول على الهواء النقي لإنعاش البشرة.- زيت بذور الكتان:هناك العديد من الفوائد التي يقدمها زيت بذور الكتان، بصرف النظر عن الفوائد الصحية، يمكن لزيت بذور الكتان أن يفعل العجائب للبشرة، فله القدرة على ترطيب البشرة وتعزيز نسيجها بجعلها ناعمة وتقليل جفاف وتهيج الجلد.- لا تفرطي في التقشير:يمكن أن يؤدي التقشير المفرط للجلد إلى مزيد من الجفاف، وستكون البشرة الجافة أكثر عرضة للاختراق،علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب طفح جلدي وتهيج في الجلد.