

«مصر الجديدة»: 15 فبراير موعدًا للمزايدة على أرض هليوبوليس «مصر الجديدة»: 15 فبراير موعدًا للمزايدة على أرض هليوبوليس

حددت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 15 فبراير المقبل لعقد مزايدة علنية لبيع 270 فدانا بمدينة هيلوبوليس الجديدة، وفقا لنظام المظاريف المغلقة، وتستخدم لتنفيذ مشروع سكنى عمرانى متكامل.



ووفقا لكراسة الشروط التى تم طرحها أمام المستثمرين، فإنه يسمح بالمزايدة على الأرض كصفقة واحدة أو مقسمة إلى قطعتين الأولى بمساحة 141.2 فدان، والثانية على مساحة 128.7 فدان، موضحة أن المشروع سيخضع لاشتراطات جهاز تنمية مدينة الشروق، والذى يسمح بالبناء على 50% من إجمالى مساحة الأرض، على أن تكون الكثافة السكانية بنسبة 150 فردا لكل فدان، كما حددت الارتفاعات للعمارات «بدروم وأرضى وأربعة أدوار»، وأعطت للمشترى الحق فى زيادة الارتفاع بعد الحصول على موافقة الشركة البائعة وسداد مقابل مادى.



وأشارت الشركة إلى أن الشركة البائعة ملتزمة بتوصيل المرافق شاملة «صرف صحى وكهرباء ومياه»على حدود الأرض، خلال 16 شهرا من إتمام التعاقد. وعن اشتراطات المزايدة، أوضحت كراسة الشروط أن الشركات الراغبة فى الدخول إلى المزايدة تسدد 10 ملايين جنيه تأمين، سواء نقدا أو بشيك مصرفى، وفى حالة الفوز يتم خصمه من قيمة مقدم ثمن الأرض، أما فى الحالات الأخرى، فسيتم رد المبلغ.

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وأكدت أن التزايد سيكون بعد فض مظاريف العطاءات المقدمة، بدءًا من أعلى سعر مقدم بالمظاريف، وتعطى الأولوية لمن يعرض أعلى سعر من بين المتقدمين للمزايدة بما لا يقل عن القيمة التقديرية. ويلتزم المشترى بعد الفوز باستكمال مبلغ التأمين إلى 10% من إجمالى ثمن الأرض، وذلك فور اعتماد نتيجة المزايدة من العضو المنتدب والرئيس التنفيذى المختص، وخلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل من تاريخ إخطاره باعتماد البيع، ويتم توقيع العقد الابتدائى بعد سداد مقدم الثمن، ويسدد باقى الثمن على أى من النظامين: الأول، نظام السداد الفورى، ويقوم المشترى باستكمال مبلغ المقدم إلى 20% من إجمالى الثمن قبل التوقيع على العقد الابتدائى، ويسدد باقى نسبة 80%على دفعات ربع سنوية متساوية بدون فوائد خلال عامين، وتستحق الدفعة الأولى بعد 3 أشهر من تاريخ عقد البيع، أو استكمال مقدم الثمن إلى 20%. أما الثانى، فيكون فى حالة سداد باقى الثمن بالتقسيط، حيث يسدد المشترى باقى الـ 90% من ثمن الأرض على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 10 سنوات كحد أقصى، وتستحق الدفعة الأولى منها بعد 3 أشهر من تاريخ اعتماد عقد البيع بفائدة 7% سنويا..وفى حال تأخر المشترى عن سداد قسطين عن موعد استحقاقهما، يحق للشركة البائعة اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه، دون إنذار أو استصدار حكم قضائى.. وفى حال تأخر المشترى عن سداد قسط أو جزء منه وقبول الشركة البائعة ذلك، تحتسب غرامة تأخير بواقع 1.25% شهريا، وألزمت كراسة الشروط، المشترى عند توقيع عقد البيع، بتقديم برنامج زمنى متكامل موضحة به مدة اعتماد المخطط، ويحصل المشترى على عقد تسجيل الأرض بعد سداد كامل ثمن الأرض.