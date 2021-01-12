البلطي بـ15 جنيهًا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

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البلطي بـ15 جنيهًا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

شهدت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، حالة من الثبات في الأسعار.

وانخفض أسعار الأسماك البلطي في سوق العبور اليوم بجميع درجاته، حيث يتراوح سعر الكليو ما بين 14.5 إلى 15.5 جنيهًا، وقشر البياض ما بين 90 إلى 110 جنيهات.

وتراوح سعر فيليه البلطي بين 30 و110 جنيهات، وسجل البياض البلدي 90 إلى 110 جنيهات، أما البلطي الأسواني فوصل لـ37 جنيهًا، فيما بلغ سعر الماكريل 25 جنيهًا وتراوح سمك الوقار بين 80 و100 جنيه.

وسجل سعر الجمبري المجمد 85 جنيهًا، أما القراميط فبلغ 20 جنيهًا، والمكرونة السويسي 65 جنيهًا، والبوري الممتاز فتراوح بين 32 إلى 48 جنيهًا، كما تراوح سعر سمك كاليماري بين 110 إلى 160 جنيهًا، فيما بلغ سعر السردين المجمد من 15 إلى 25 جنيهًا.

وتعتبر الأسماك هي واحدة من أصح الأطعمة التي لها فوائد صحية، فهي مليئة بالعناصر الغذائية المهمة والضرورية مثل البروتين، وفيتامين «د»، والكالسيوم والفوسفور.

المصدر: اخبار اليوم

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