شهدت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، حالة من الثبات في الأسعار.
وانخفض أسعار الأسماك البلطي في سوق العبور اليوم بجميع درجاته، حيث يتراوح سعر الكليو ما بين 14.5 إلى 15.5 جنيهًا، وقشر البياض ما بين 90 إلى 110 جنيهات.
وتراوح سعر فيليه البلطي بين 30 و110 جنيهات، وسجل البياض البلدي 90 إلى 110 جنيهات، أما البلطي الأسواني فوصل لـ37 جنيهًا، فيما بلغ سعر الماكريل 25 جنيهًا وتراوح سمك الوقار بين 80 و100 جنيه.
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التعليقات على البلطي بـ15 جنيهًا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
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