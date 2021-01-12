

تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء.. ويسجل بالبنك الأهلى 15.63 جنيه تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء.. ويسجل بالبنك الأهلى 15.63 جنيه

شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 19-1-2021، استقرارا ملحوظا، كما هو عليه بآخر تعاملاته أمس، مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.





نزل الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة، قبل شهادة المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام مجلس الشيوخ.



وبدأت العملة الأمريكية العام بارتفاع بنحو اثنين بالمئة مقابل عملات مناظرة رئيسية بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في استجابة لخطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا حجمها 1.9 تريليون دولار.

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ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.63 جنيه للشراء.15.73 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.15.73 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك عودة15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.65 جنيه للشراء.15.75 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.65 جنيه للشراء.15.75 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع..