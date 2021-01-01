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أكد الإعلامي سيف زاهر أن اللجنة المنظمة لمونديال الأندية ابلغت الأهلي بفندق اقامته في قطر علي ان يتواجد معه 3 أندية أخرى من الأندية المشاركة في كأس العالم.
وكشف سيف زاهر أنه كان من المفترض أن يتواجد فريق بايرن ميونخ الألماني في نفس فندق إقامة الأهلي، الا ان إدارة الفريق الألماني فضلت الإقامة في فندق خاص بعيدا عن كل الأندية المشاركة في المونديال علي ان يكون ذلك علي نفقة النادي الخاصة.
ويشهد اليوم الثلاثاء إقامة قرعة كأس العالم للأندية 2021 والتي تم تأجيلها من شهر ديسمبر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.
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التعليقات على سيف زاهر: الأهلي يقيم مع 3 أندية في مونديال الأندية.. وبايرن ميونخ في فندق خاص على نفقته
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