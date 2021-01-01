سيف زاهر: الأهلي يقيم مع 3 أندية في مونديال الأندية.. وبايرن ميونخ في فندق خاص على نفقته

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صورة الخبر: سيف زاهر
سيف زاهر

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أكد الإعلامي سيف زاهر أن اللجنة المنظمة لمونديال الأندية ابلغت الأهلي بفندق اقامته في قطر علي ان يتواجد معه 3 أندية أخرى من الأندية المشاركة في كأس العالم.

وكشف سيف زاهر أنه كان من المفترض أن يتواجد فريق بايرن ميونخ الألماني في نفس فندق إقامة الأهلي، الا ان إدارة الفريق الألماني فضلت الإقامة في فندق خاص بعيدا عن كل الأندية المشاركة في المونديال علي ان يكون ذلك علي نفقة النادي الخاصة.

ويشهد اليوم الثلاثاء إقامة قرعة كأس العالم للأندية 2021 والتي تم تأجيلها من شهر ديسمبر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتقام البطولة في قطر للعام الثاني على التوالي في الفترة ما بين 4 و11 فبراير.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في الأول من فبراير المقبل لكن انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بسبب عدم قدرته على السفر أجل بدء المسابقة.

ويشارك في البطولة كل من الأهلي وبايرن ميونيخ وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وتايجرز المكسيكي والدحيل القطري.

وننتظر معرفة الفائز من نهائي كوبا ليبرتادوريس لتحديد المنافس السادس من سانتوس أو بالميراس البرازيليين.

المصدر: elbalad

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