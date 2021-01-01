أزمة إيقاف الشناوي.. ياسر عبد الرؤوف يكشف خطأ حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي



أزمة إيقاف الشناوي أزمة إيقاف الشناوي

قال ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولي السابق، إن حكم لقاء الأهلي والبنك الأهلي أخطأ بعدم إشهار البطاقة الحمراء أو الصفراء في وجه الشناوي بعد نهاية اللقاء.



وأضاف عبد الرؤوف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" محمد الشناوي ليس من حقه الحديث مع حكم المباراة بعد انتهاء اللقاء ،كما أن القانون أعطى الحكم إمكانية إشهار البطاقة الصفراء أو الحمراء خلال تواجده في أرض الملعب لأي لاعب يخالف القانون .



وأوضح، أن ما قام به الشناوي ومسك حكم لقاء الأهلي من يده لم يكن يصح، وكان يجب أن يشهر الحكم البطاقة في وجه حارس الأهلي.

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وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي 4 مباريات، لسلوكه غير الرياضي بمباراة البنك الأهلي بالدوري.كما قررت اللجنة في بيان لها أمس الإثنين، تغريم الشناوي 20 ألف جنيه.