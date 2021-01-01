أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 10,021 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بـ كورونا ارتفع الى 558,249 إصابة منذ تفشي الوباء.
وبسحب الصحيفة، أضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن من بين الإصابات، 80663 إصابة نشطة، بينهم 1114 مريضا بحالة الخطر، والوفيات 4,049 حالة.
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التعليقات على رقم قياسي جديد.. إسرائيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا
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