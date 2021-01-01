رقم قياسي جديد.. إسرائيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا

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إسرائيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 10,021 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.


ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بـ كورونا ارتفع الى 558,249 إصابة منذ تفشي الوباء.


وبسحب الصحيفة، أضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن من بين الإصابات، 80663 إصابة نشطة، بينهم 1114 مريضا بحالة الخطر، والوفيات 4,049 حالة.


وفي السياق، قالت الوزارة إنه حتى الآن تم تطعيم 2.2 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا، منهم 186 ألف خلال الأمس.


وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تناقش اليوم، تمديد فترة الإغلاق الشامل، للحد من تفشي الوباء.

المصدر: صحيفة "هآرتس" العبرية

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