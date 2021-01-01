أسباب الإصابة بمرض الهيموفيليا



مرض الهيموفيليا مرض الهيموفيليا



الناعور أو الهيموفيليا هو اضطراب نادر يتمثل في عدم تجلط الدم على نحو طبيعي بسبب نقص البروتينات اللازمة لتجلط الدم (عوامل التجلط).



إذا كنت مصابًا بالناعور، فقد تنزف لفترة أطول بعد أي إصابة مقارنة بحالتك إذا كان الدم يتجلط على نحو طبيعي.



ووفقا لما ذكره موقع " mayoclinic " عادة لا تمثل الجروح الصغيرة مشكلة كبيرة، إذا كان لديك نقص شديد في بروتينات عوامل التجلط، فتكمن المشكلة الصحية الأكبر في النزيف العميق داخل الجسم، وخاصة في الركبتين، والكاحلين، والمِرفَقين، قد يؤدي ذلك النزيف الداخلي إلى إتلاف الأعضاء والأنسجة، وقد يكون خطرًا على حياتك.

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الأسبابعندما تنزف ، يقوم جسمك عادة بتجميع خلايا الدم معًا لتكوين جلطة لوقف النزيف، يتم تشجيع عملية التخثر بواسطة جزيئات دم معينة، يحدث الهيموفيليا عندما يكون لديك نقص في أحد عوامل التخثر هذه.هناك عدة أنواع من الهيموفيليا ، ومعظم أشكالها موروثة، فإن حوالي 30٪ من المصابين بالهيموفيليا ليس لديهم تاريخ عائلي للاضطراب، عند هؤلاء الأشخاص ، يحدث تغيير غير متوقع في أحد الجينات المرتبطة بالهيموفيليا.الهيموفيليا المكتسبة هي مجموعة نادرة من الحالات التي تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي للشخص عوامل التخثر في الدم، يمكن أن يرتبط بـ:حملظروف المناعة الذاتيةسرطانتصلب متعددوراثة الهيموفيليافي أكثر أنواع الهيموفيليا شيوعًا ، يوجد الجين المعيب على الكروموسوم X كل شخص لديه اثنين من الكروموسومات الجنسية ، واحد من كل والد ترث الأنثى كروموسوم X من والدتها وكروموسوم X من والدها يرث الذكر كروموسوم X من أمه وكروموسوم Y من والده.هذا يعني أن الهيموفيليا تحدث دائمًا عند الأولاد وتنتقل من الأم إلى الابن من خلال أحد جينات الأم، معظم النساء المصابات بالجين المعيب هن ببساطة حاملات ولا يعانين من أي علامات أو أعراض للهيموفيليا. لكن يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من أعراض النزيف إذا انخفضت عوامل التخثر لديهم بشكل معتدل.عوامل الخطرأكبر عامل خطر للإصابة بالهيموفيليا هو وجود أفراد من العائلة مصابين بالاضطراب أيضًا.المضاعفاتقد تشمل مضاعفات الهيموفيليا ما يلي:نزيف داخلي عميق، يمكن أن يؤدي النزيف الذي يحدث في العضلات العميقة إلى تورم أطرافك، قد يضغط التورم على الأعصاب ويؤدي إلى التنميل أو الألم.تلف المفاصل قد يؤدي النزيف الداخلي أيضًا إلى الضغط على مفاصلك ، مما يسبب ألمًا شديدًا، قد يؤدي عدم علاج النزيف الداخلي المتكرر إلى التهاب المفاصل أو تدمير المفصل.عدوى الأشخاص المصابون بالهيموفيليا هم أكثر عرضة لعمليات نقل الدم ، مما يزيد من خطر تلقي منتجات الدم الملوثة، أصبحت منتجات الدم أكثر أمانًا بعد منتصف الثمانينيات بسبب فحص الدم المتبرع به للكشف عن التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية.رد فعل سلبي لعلاج عامل التخثر، لدى بعض الأشخاص المصابين بالهيموفيليا الشديدة ، يكون للجهاز المناعي رد فعل سلبي لعوامل التخثر المستخدمة في علاج النزيف، عندما يحدث هذا ، يطور الجهاز المناعي بروتينات (تُعرف باسم المثبطات) تعطل عوامل التخثر ، مما يجعل العلاج أقل فعالية.