طريقة علاج ألم كعب القدم بسرعة بدون مسكنات



علاج ألم كعب القدم علاج ألم كعب القدم

طريقة علاج ألم كعب القدم تعد من الطرق العلاجية الأكثر بحثا بين النساء والرجال، ونقدم إليك علاجات منزلية طبيعية لتخفيف الألم الذى قد يكون بسبب نتوءات الكعب التى توصف بأنها سكين يحفر في الكعب، وهي أحيانا لا يلاحظها أحد ولا يتم اكتشافها إلا من خلال الأشعة السينية.



وتشمل طرق علاج الم كعب القدم ممارسة الرياضة وتناول الأدوية المضادة للالتهابات وممارسة الجراحة في بعض الحالات لإزالة رواسب الكالسيوم.



وإليك بعض الحلول الطبيعية التي تساعدك على التعامل مع الألم:

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- طريقة علاج ألم كعب القدمغالبًا ما تكون نتوءات الكعب شائعة بين الرياضيين ، لكن الضغط الشديد على عضلات القدم والأربطة يمكن أن يعرض أي شخص للخطر. وفيما يلي بعض عوامل الخطر الأكثر شيوعًا:الجري أو الركض بشكل مفرط على الأسطح الصلبةالمشي بشكل غير طبيعي مع زيادة الضغط على عظم الكعبالسمنة والوزن الزائدارتداء أحذية غير مناسبة بشكل منتظمأن تكون مصابا بمرض السكر- مرهم لعلاج آلام كعب القدمإذا كان علاج ألم كعب القدم يزعجك يمكنك صنع مرهم فعال لعلاج آلام كعب القدم.يمكنك علاج ألم كعب القدم بملاح إبسوم عن طريق نقع القدمين ، أو انقع قطعة قماش في زيت بذر الكتان الدافئ ووضعها على كعبك. هذه علاجات شعبية مجربة وحقيقية لجميع أنواع الأوجاع والآلام.يمكنك تجربة شاي البابونج لتهدئة أعصاب قدميك وتعزيز النوم السليم وييساعد تلك الشاى أيضا على إسترخاء العضلات بسرعه .- علاج كغب القدم بالبصليعد البصل من العلاجات الفعالة لعلاج ألم كعب القدم فقط اطحني بصلة واحدة و ضعى العصير على المنطقة المصابة .ويمكنك أيضا تقشير البصل وتقطيعه إلى نصفين وقومى بتسخين بعض من زيت الزيتون وضعي البصل على منطقة الكعب المتألمه و افعلى هذا قبل النوم لمدة سبع ليال- علاج الم كعب القدم بالاعشابفى النهاية لا غنى عن الأعشاب ويمكنك علاج ألم كعب القدم بالاعشاب بعلاجات عشبية أكثر فعالية بدلًا من استخدام مسكنات الألم الكيميائية وإليك بعض المكونات الطبيعية التي يجب البحث عنها لتحقيق راحة شاملة:للتخفيف الموضعي من آلام العضلات وآلامها ، جربى الزيوت المضادة للالتهابات مثل النعناع ومضادات الأكسدة والالتهابات مثل المنثول والتى يمكن استخدامها موضعيا لتخفيف الألم فهى سريعة المفعول وتخفف آلام العضلات والأعصاب بسهولة.يشتهر المنثول بتوفير الإحساس بالبرودة على الجلد ويعمل على مستقبلات الألم في الجسم للمساعدة في تخفيف الألم فهو مسكن طبيعي للآلام ومضاد طبيعي للالتهابات و استعادة العضلات.توجد هذه المادة بشكل طبيعي في الجسم وتستخدم في المكملات الغذائية والكريمات لخصائصها المضادة للالتهابات وتسكين وعلاج الم كعب القدم