

طريقة عمل شعرية محمرة بالكبدة طريقة عمل شعرية محمرة بالكبدة

تتميز الشعرية المحمرة بمذاق لذيذ جدا سواء تم استخدامها مع الأرز أو اللحوم والكبدة أو تم استخدامها في أطباق الحلويات مثل الشعرية المحمرة باللبن.



وفي السنوات الأخيرة تفنن الطهاة والشيفات في إعداد اطباق لذيذة من الشعرية تحتوي على قيمة غذائية عالية وتحتوى العناصر الغذائية الأساسية وهى البروتين والدهون والكربوهيدرات و الفيتامينات والاملاح المعدنية ، بل واعداد وجبة متكاملة من الشعرية المحمرة بمذاق مميز يجعل الصغار والكبار يعشقون تناوله.



نقدم لكم طريقة عمل شعرية محمرة بالكبدة بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير شعرية محمرة بالكبدة

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ربع كيلو كبدة دجاجبصلة مفرومة ناعم2 قرن فلفل حار دوائر2 ونصف ملعقة صغيرة ثوم مبشورملح - فلفل أسودبهارات مشكلةكمونجنزبيلكركمزيترشة ورق لورا مطحونةعصير ليمونةكيلو شعرية مصري زيت لتحمير الشعريةملعقة كبيرة قرفةملعقة كبيرة عسل اسودماء مغليملح بهارات مشكل كبشة زبيبطريقة تحضير شعرية محمرة بالكبدة* في الزيت على النارتحمر الشعرية ويضاف الملح والقرفة والبهارات والزبيب والعسل الأسود والماء.* يقلب الخليط ويترك على النار حتى النضج وفي وعاء آخر على النار تخلط الكبدة مع البصل المفروم والثوم والفلفل الحار.* تضاف البهارات والكمون والزنجبيل والكركم وورق اللورا المطحون وعصير ليمونة، والملح والفلفل الأسود ويقلب الخليط على النار حتى النضج وتوضع الشعرية في طبق التقديم وفوقها الكبدة، وتقدم ساخنة.