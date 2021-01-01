تتميز الشعرية المحمرة بمذاق لذيذ جدا سواء تم استخدامها مع الأرز أو اللحوم والكبدة أو تم استخدامها في أطباق الحلويات مثل الشعرية المحمرة باللبن.
وفي السنوات الأخيرة تفنن الطهاة والشيفات في إعداد اطباق لذيذة من الشعرية تحتوي على قيمة غذائية عالية وتحتوى العناصر الغذائية الأساسية وهى البروتين والدهون والكربوهيدرات و الفيتامينات والاملاح المعدنية ، بل واعداد وجبة متكاملة من الشعرية المحمرة بمذاق مميز يجعل الصغار والكبار يعشقون تناوله.
نقدم لكم طريقة عمل شعرية محمرة بالكبدة بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير شعرية محمرة بالكبدة
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طريقة عمل شعرية محمرة بالكبدة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق