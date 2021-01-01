موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا بتعديل توقيت انطلاقها

آخر الأخباراخبار الرياضة › موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا بتعديل توقيت انطلاقها

صورة الخبر: كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر خلال شهر فبراير المقبل . وأعلن الفيفا تعديل موعد انطلاق المسابقة ليكون 4 فبراير بدلا من الأول من شهر فبراير المقبل.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الماضي على حساب الزمالك بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

موعد قرعة كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام القرعة الخاصة بكأس العالم للأندية غدا الثلاثاء الموافق 19 يناير الجاري بمدينة زيورخ السويسرية لحسم مصير المباريات الخاصة به.

ويأتي النادي الأهلي على رأس الفرق المشاركة في بطولة مونديال الأندية، باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا، كما ستشهد البطولة أيضا مشاركة أندية، بايرن ميونخ الألماني، بطل أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بطل آسيا، والدحيل القطري، ممثل البلد المستضيف للبطولة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا بتعديل توقيت انطلاقها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
52876

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager