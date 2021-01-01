قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر خلال شهر فبراير المقبل . وأعلن الفيفا تعديل موعد انطلاق المسابقة ليكون 4 فبراير بدلا من الأول من شهر فبراير المقبل.
ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الماضي على حساب الزمالك بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.
موعد قرعة كأس العالم للأندية
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التعليقات على موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا بتعديل توقيت انطلاقها
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