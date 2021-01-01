ديكور غرف نوم 2021.. الألوان الطبيعية والأشكال الهندسية فى الصدارة

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ديكور غرف نوم 2021

تعتبر غرفة النوم من أهم غرف المنزل، لأنها تساعد الإنسان على الاسترخاء التام ونسيان المشاكل والصعوبات التى واجهها خلال اليوم، ولتحقيق ذلك، يحرص الناس على تصميم غرف نوم من ألوان وأثاث متناسق وعلى أحدث اتجاهات أثاث المنزل، ولهذا نتعرف فى هذا التقرير على أحدث اتجاهات ديكور غرف نوم 2021، وفقاً لما ذكره موقع "hackrea".


ديكور غرف نوم 2021 ..أفضل 5 ألوان للطلاء

اللون الأخضر
يعتبر اللون الأخضر الهادىء من ألوان الطبيعة التى تساعد على الشعور بالهدوء والاسترخاء، لذلك يعتبر من أفضل الألوان المناسبة لغرف النوم.

اللون الرمادي
ويعتبر اللون الرمادي من الألوان الأحادية، والمناسبة لغرف النوم، ومن الخيارات المناسبة أيضاً لقطع أثاث الغرف، وطلاء بعض أجزاء الجدران.

اللون الليمونى
دمج اللون الأصفر مع درجات اللون الأخضر الفاتح، من ألوان الطلاء المسيطرة على ديكور غرف نوم 2021، والتى تساعد على إضاءة الغرفة وإضافة طاقة إيجابية، لذلك ينصح بها فى غرف النوم.


اللون الوردى
دمج اللون الوردي مع اللون البيج الداكن بغرف النوم من أحدث اتجاهات طلاء غرف النوم لعام 2021، حيث يعتبر من الألوان الطبيعية التى تساعد على الاسترخاء والهدوء.

ديكور غرف نوم 2021 ..أحدث اتجاهات اللوحات أمامية للأسرة

تتنوع اتجاهات الألواح الأمامية للأسرة لعام 2021، بين ألواح أمامية من الخشب الطبيعي المطلي، وألواح هندسية العالية، والتى تجمع بين الرسومات التقليدية والهندسية، وأخرى بقوام أحادي اللون، وألواح كلاسيكية مغطاة بالمخمل وأخرى مزينة بالصور والملصقات والمصابيح .

المصدر: موقع "hackrea"

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