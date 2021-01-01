

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021 الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-1-2021 في مصر شهدت انخفاضا كبيرا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21 ، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 800 جنيها اليوم الاثنين ، بعد أن انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 778 جنيها بنهاية نوفمبر الماضي ، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأسبوع الماضي 808 جنيها، وارتفع نهاية الأسبوع قبل الماضي ليسجل 833 جنيها للجرام.



ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.



أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 800 جنيها للجرام بدون مصنعية.

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سعر الذهب في مصروجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:سعر جرام الذهب عيار 24ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 914 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 22وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 838 جنيهاسعر جرام الذهب عيار 21وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 800 جنيهاسعر جرام الذهب عيار 18سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 686 جنيهاسعر جرام الذهب عيار 14سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 533 جنيهاسعر أوقية الذهب عيار 24بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 28,434 جنيهسعر الجنيه الذهبوسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,400 جنيهاسعر كيلو الذهب عيار 24بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 914,286 جنيهاسعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوموعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.