ينشر "صدى البلد" سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 18 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى خلال نهاية تعاملات الأمس .
واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه بمستهل تعاملات اليوم مسجلا 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع مقارنة بتعاملات نهاية يوم أمس الأحد.
اسعار العملات الاجنبية اليوم الإثنين
وحول اسعار العملات الاجنبية اليوم الإثنين بالبنك الأهلي المصري فقد سجل سعر اليورو نحو 18.85 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع، مستمرا على آخر إنخفاض له بقيمة قرشين مقارنة في نهاية تعاملات الاسبوع الماضى، تحديدا الخميس.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعد آخر تراجع.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق