

البورصة المصرية تربح 3.5 مليار جنيه بنهاية التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب البورصة المصرية تربح 3.5 مليار جنيه بنهاية التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع طفيف لمؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 11446 نقطة.



وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة أرباح قدرها 3.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 681.342 مليار جنيه، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب والاجانب.





وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 535 مليون ورقة منفذة على 46 الف عملية.

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وتم التداول على 194 سهم، ارتفع منهم نحو 92 سهم، وانخفض نحو 62 سهم، ولم تتغير مستويات 32 سهم.