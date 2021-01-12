كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، نسب شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المستشفيات عند 78.6% بعدما كانت النسبة تزيد على 92% في الأيام السابقة، وذلك وفقا لإجمالي الأعداد الرسمية المعلنة.
وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت صباح الإثنين 18 يناير، مغادرة 702 متعافيًا من فيروس كورونا للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122993 حالة.
وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 890 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 56 حالة جديدة.
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التعليقات على «الصحة»: تراجع نسب شفاء مرضى كورونا إلى 78.6%
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