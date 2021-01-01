وصفات طبيعية لتطويل الشعر بمكونات موجودة فى بيتك



وصفات طبيعية لتطويل الشعر وصفات طبيعية لتطويل الشعر

تسعى المرأة دائماً للحصول على شعر طويل لامع، لذلك تستخدم مستحضرات تجميل مختلفة، والتي قد يحتوى بعضها على مواد كيميائية تضر الشعر، ولهذا ينصح باستبدالها بوصفات طبيعية لتطويل الشعر، والتي نتعرف عليها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "minq".



وصفات طبيعية لتطويل الشعر



زيت اللوز



يحتوى زيت اللوز على فوائد صحية عديدة للشعر منها تطويل الشعر وترطيبه، من خلال تدليك فروة الرأس والشعر من جذوره حتى أطرافه، والانتظار لمدة 15 دقيقة، ثم شطفه بالماء، ويمكن تكرار الوصفة مرة في الأسبوع أو مرتين للحصول على نتيجة إيجابية.



قناع البيض والزبادي

ينصح بتسخين مع قليل من الماء، حتى تظهر بعض الرغاوى، ثم إضافة البيضة في وعاء مع بعض الزبادي والمايونيز للحصول على عجينة ناعمة، ثم تدليك فروة الرأس بالعجينة، وتغطية الرأس بغطاء لمدة ساعة تقريبًا، ثم شطف الشعر بالعجينة للحصول على نتائج إيجابية.

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الليمون وزيت زيتونيحتوى عصير الليمون على فوائد صحية عديدة وخاصة للشعر، لذلك ينصح بوضع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج وبزيت الزيتون والماء بكميات متساوية مع التقليب، ثم تدليك فروة الرأس بالخليط وتغطية الرأس بمنشفة دافئة، والانتظار لمدة 20 دقيقة، ثم شطف الشعر وغسله بالشامبو.قناع الشوفانخفق نصف كوب من الشوفان العادي مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ونصف كوب من الحليب مع التقليب للحصول على قوام كثيف، ثم وضع الخليط على الشعر مع الانتظار لمدة عشرين دقيقة ثم غسل الشعر بالشامبو العادي.زيت جوز الهند وعصير الليمونينصح بتحضير جزء من عصير الليمون إلى جزئين من زيت جوز الهند دافىء مع التقليب وتدليك فروة الرأس بالمزيج، وتركها طوال الليل أو ما لا يقل عن أربع إلى ست ساعات، ثم شطف الشعر بالماء البارد.إكليل الجبليفضل مزج ملعقتان صغيرتان من أوراق إكليل الجبل المسحوقة مع حوالي 300 مل من الماء، وتدليك الشعر بالخليط، من فروة الرأس حتى خصلات الشعر، ويمكن تركه طوال اليوم، ثم غسل الشعر بالماء.