وصفات طبيعية لتطويل الشعر بمكونات موجودة فى بيتك

تسعى المرأة دائماً للحصول على شعر طويل لامع، لذلك تستخدم مستحضرات تجميل مختلفة، والتي قد يحتوى بعضها على مواد كيميائية تضر الشعر، ولهذا ينصح باستبدالها بوصفات طبيعية لتطويل الشعر، والتي نتعرف عليها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "minq".
وصفات طبيعية لتطويل الشعر
زيت اللوز
يحتوى زيت اللوز على فوائد صحية عديدة للشعر منها تطويل الشعر وترطيبه، من خلال تدليك فروة الرأس والشعر من جذوره حتى أطرافه، والانتظار لمدة 15 دقيقة، ثم شطفه بالماء، ويمكن تكرار الوصفة مرة في الأسبوع أو مرتين للحصول على نتيجة إيجابية.
قناع البيض والزبادي
ينصح بتسخين مع قليل من الماء، حتى تظهر بعض الرغاوى، ثم إضافة البيضة في وعاء مع بعض الزبادي والمايونيز للحصول على عجينة ناعمة، ثم تدليك فروة الرأس بالعجينة، وتغطية الرأس بغطاء لمدة ساعة تقريبًا، ثم شطف الشعر بالعجينة للحصول على نتائج إيجابية.
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