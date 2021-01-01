شاهد.. طريقة عمل صدور الدجاج بالليمون

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صدور الدجاج بالليمون

إعداد قائمة الطعام للأسرة من أكثر المهام اليومية التي تصيب ربات البيوت بالحيرة، بسبب التفكير في تقديم وجبة مختلفة كل يوم، وغنية بالعديد من الفوائد التي يحتاجها الأطفال، ويفضلون تناولها أيضًا، وتبحث الكثيرات منهن عن طريقة عمل صدور الدجاج باعتبارها من أكثر الوجبات السهلة التي يحب الأطفال بشكل خاص تناولها، وإليكِ نقلًا عن موقع "allrecipes" طريقة عمل صدور الدجاج بالليمون لطعم مختلف وغني بالفيتامينات.

المصدر: موقع "allrecipes"

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