الأكمام المنفوخة والقماش الشبك.. أبرز اتجاهات الأزياء لعام 2021



أبرز اتجاهات الأزياء لعام 2021 أبرز اتجاهات الأزياء لعام 2021

شهد عام 2020، ارتفاعا في إنتاج الملابس الرياضية وملابس النوم، بسبب جلوس الكثيرون حول العالم في المنزل، خلال فترات الحظر، لتقليل التجمعات المسببة في انتشار الفيروس، كما انخفض إنتاج الأحذية ذات الكعب العالي وارتفع إنتاج الأحذية المنزلية، لكن يشهد هذا العام العديد من التصميمات المختلفة لارتدائها عند الذهاب للعمل أو التنزه مع الأصدقاء، وقد أشار تقرير منشور بموقع "herworld"، إلى بعض التصميمات المنتشرة بعام 2021.



خطوط موضة الملابس بعام 2021



مزج قطع الملابس



يعتبر مزج قطع الملابس مع بعضها من أحدث خطوط الموضة لهذا العام، حيث يمكن ارتداء "تى شيرت" مع "جاكيت جينز"، متطابقين في الألوان، للذهاب بها للعمل أو للتنزه مع الأصدقاء.



ملابس أنيقة مريحة



ابتكر مصممون الأزياء لهذا العام، قطع ملابس أنيقة ومريحة في نفس الوقت، مثل الملابس المطبوع عليها شخصيات كرتونية وعملية حيث يمكن ارتدائها عند الذهاب للعمل أو التنزه مع العائلة.

إعادة تدوير الملابسأتجهت في الفترة الأخيرة، العديد من العلامات التجارية لإعادة تدوير الملابس القديمة، وذلك للحفاظ على البيئة من التلوث، من خلال طرحها مرة أخرى بالمحلات التجارية أو إضافة بعض الإكسسوارات حتى تصبح عصرية.تصميمات مثيرةذهبت بعض العلامات التجارية لطرح تصميمات لافتة مثل إضافة بعض الزهور على الملابس، وتصميم أكتاف منتفخة عند الكتف وغيرها من التصميمات المختلفة.سروال فضفاضيعتبر السروال الفضفاض من أحدث خطوط الملابس لهذا العام، حيث تعتبر من خطوط الموضة الأنيقة والعملية، والتي تساعد على الشعور بالراحة.ملابس شبكيةتعتبر قطع الملابس الشبكية من أحدث خطوط الموضة لعام 2021، سواء سترات أو تنانير، والتي تعتبر من الملابس الأنيقة وعملت بعض علامات الأزياء على تصميمها، مثل فيندي.أكمام منتنفخةوتعتبر البلوزات ذات الأكمام المنتفخة من أحدث خطوط الملابس لهذا العام، ويمكن ارتدائها مع سروال "جينز" أو تنورة، عند الذهاب للعمل .







