الأكمام المنفوخة والقماش الشبك.. أبرز اتجاهات الأزياء لعام 2021

آخر الأخبارالأسرة والطفل › الأكمام المنفوخة والقماش الشبك.. أبرز اتجاهات الأزياء لعام 2021

صورة الخبر: أبرز اتجاهات الأزياء لعام 2021
أبرز اتجاهات الأزياء لعام 2021

شهد عام 2020، ارتفاعا في إنتاج الملابس الرياضية وملابس النوم، بسبب جلوس الكثيرون حول العالم في المنزل، خلال فترات الحظر، لتقليل التجمعات المسببة في انتشار الفيروس، كما انخفض إنتاج الأحذية ذات الكعب العالي وارتفع إنتاج الأحذية المنزلية، لكن يشهد هذا العام العديد من التصميمات المختلفة لارتدائها عند الذهاب للعمل أو التنزه مع الأصدقاء، وقد أشار تقرير منشور بموقع "herworld"، إلى بعض التصميمات المنتشرة بعام 2021.

خطوط موضة الملابس بعام 2021

مزج قطع الملابس

يعتبر مزج قطع الملابس مع بعضها من أحدث خطوط الموضة لهذا العام، حيث يمكن ارتداء "تى شيرت" مع "جاكيت جينز"، متطابقين في الألوان، للذهاب بها للعمل أو للتنزه مع الأصدقاء.

ملابس أنيقة مريحة

ابتكر مصممون الأزياء لهذا العام، قطع ملابس أنيقة ومريحة في نفس الوقت، مثل الملابس المطبوع عليها شخصيات كرتونية وعملية حيث يمكن ارتدائها عند الذهاب للعمل أو التنزه مع العائلة.

إعادة تدوير الملابس

أتجهت في الفترة الأخيرة، العديد من العلامات التجارية لإعادة تدوير الملابس القديمة، وذلك للحفاظ على البيئة من التلوث، من خلال طرحها مرة أخرى بالمحلات التجارية أو إضافة بعض الإكسسوارات حتى تصبح عصرية.

تصميمات مثيرة

ذهبت بعض العلامات التجارية لطرح تصميمات لافتة مثل إضافة بعض الزهور على الملابس، وتصميم أكتاف منتفخة عند الكتف وغيرها من التصميمات المختلفة.

سروال فضفاض

يعتبر السروال الفضفاض من أحدث خطوط الملابس لهذا العام، حيث تعتبر من خطوط الموضة الأنيقة والعملية، والتي تساعد على الشعور بالراحة.

ملابس شبكية

تعتبر قطع الملابس الشبكية من أحدث خطوط الموضة لعام 2021، سواء سترات أو تنانير، والتي تعتبر من الملابس الأنيقة وعملت بعض علامات الأزياء على تصميمها، مثل فيندي.
أكمام منتنفخة
وتعتبر البلوزات ذات الأكمام المنتفخة من أحدث خطوط الملابس لهذا العام، ويمكن ارتدائها مع سروال "جينز" أو تنورة، عند الذهاب للعمل .

صورة الخبر: أبرز اتجاهات الأزياء لعام 2021

صورة الخبر: أبرز اتجاهات الأزياء لعام 2021

المصدر: موقع "herworld"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأكمام المنفوخة والقماش الشبك.. أبرز اتجاهات الأزياء لعام 2021

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
82011

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager