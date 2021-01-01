شهد عام 2020، ارتفاعا في إنتاج الملابس الرياضية وملابس النوم، بسبب جلوس الكثيرون حول العالم في المنزل، خلال فترات الحظر، لتقليل التجمعات المسببة في انتشار الفيروس، كما انخفض إنتاج الأحذية ذات الكعب العالي وارتفع إنتاج الأحذية المنزلية، لكن يشهد هذا العام العديد من التصميمات المختلفة لارتدائها عند الذهاب للعمل أو التنزه مع الأصدقاء، وقد أشار تقرير منشور بموقع "herworld"، إلى بعض التصميمات المنتشرة بعام 2021.
خطوط موضة الملابس بعام 2021
مزج قطع الملابس
يعتبر مزج قطع الملابس مع بعضها من أحدث خطوط الموضة لهذا العام، حيث يمكن ارتداء "تى شيرت" مع "جاكيت جينز"، متطابقين في الألوان، للذهاب بها للعمل أو للتنزه مع الأصدقاء.
ملابس أنيقة مريحة
ابتكر مصممون الأزياء لهذا العام، قطع ملابس أنيقة ومريحة في نفس الوقت، مثل الملابس المطبوع عليها شخصيات كرتونية وعملية حيث يمكن ارتدائها عند الذهاب للعمل أو التنزه مع العائلة.
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التعليقات على الأكمام المنفوخة والقماش الشبك.. أبرز اتجاهات الأزياء لعام 2021
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