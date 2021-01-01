"تويتر" تعلق حساب نائبة أمريكية تسعى لإقالة جو بايدن فى أول يوم عمل له كرئيس

أوقف موقع تويتر مؤقتًا حساب عضوة مجلس النواب عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور جرين، التي اكتسبت عددًا كبيرًا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، جزئيًا من خلال نشر مقاطع فيديو وتعليقات مثيرة.
ووفق بيان صادر عن موقع تويتر: "تم إغلاق الحساب المشار إليه مؤقتا بسبب انتهاكات متعددة لسياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا"، موضحا أن حساب جرين سيحجب لمدة 12 ساعة.
وكانت نشرت عبر "تويتر" الأحد سلسلة منشورات تعتمد طروحات لنظرية المؤامرة، حول الانتخابات الأخيرة لعضوية مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا، ورد تويتر على التغريدة وغيرها برسالة وصفت ادعاء تزوير الانتخابات بـ "المتنازع عليها" ، وقالت إنها تشكل "خطر العنف"، وفقا لصحيفة الجارديان.
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