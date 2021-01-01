"تويتر" تعلق حساب نائبة أمريكية تسعى لإقالة جو بايدن فى أول يوم عمل له كرئيس

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صورة الخبر: نائبة أمريكية تسعى لإقالة جو بايدن
نائبة أمريكية تسعى لإقالة جو بايدن

أوقف موقع تويتر مؤقتًا حساب عضوة مجلس النواب عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور جرين، التي اكتسبت عددًا كبيرًا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، جزئيًا من خلال نشر مقاطع فيديو وتعليقات مثيرة.

ووفق بيان صادر عن موقع تويتر: "تم إغلاق الحساب المشار إليه مؤقتا بسبب انتهاكات متعددة لسياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا"، موضحا أن حساب جرين سيحجب لمدة 12 ساعة.

وكانت نشرت عبر "تويتر" الأحد سلسلة منشورات تعتمد طروحات لنظرية المؤامرة، حول الانتخابات الأخيرة لعضوية مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا، ورد تويتر على التغريدة وغيرها برسالة وصفت ادعاء تزوير الانتخابات بـ "المتنازع عليها" ، وقالت إنها تشكل "خطر العنف"، وفقا لصحيفة الجارديان.

من جهتها، اتهمت جرين "تويتر" بقمع "الأصوات المحافظة"، وقالت في بيان لها، إن "القبضة الاحتكارية" التي تمارسها بعض شركات التكنولوجيا الكبرى على الخطاب السياسي الأمريكي "خارجة عن السيطرة".

وحثت الكونجرس على "التحرك بسرعة" من أجل "حماية حرية التعبير في أمريكا"، وأضافت: "لا ينبغي أن يخاف الأمريكيون المحافظون من التعبير عن آرائهم.. لا ينبغي أن يخافوا من إلغائهم من قبل الشركات.. لا ينبغي أن يستسلموا للتخويف من قبل الاشتراكيين الذين يريدون إنهاء أسلوب حياتهم".

وكانت جرين أعلنت الأربعاء الماضي، أنها تعتزم تقديم مشروع قرار إلى الكونجرس بشأن إقالة جو بايدن في أول يوم عمل له كرئيس للبلاد.

المصدر: تويتر

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