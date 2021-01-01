مفاجأة.. مخاوف أمريكية من حدث خيانة من داخل قوات الحرس الوطني

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صورة الخبر: الحرس الوطني
الحرس الوطني

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، عن إجراء مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي اي" بفحص جميع أعضاء الحرس الوطني المتجهين إلى واشنطن.

وذكرت وسائل الإعلام أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بفحص 25 ألف من الحرس الوطني المرسلين إلى واشنطن العاصمة، وذلك خوفا من وقوع هجوم محتمل من الداخل.

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن انتشارًا مكثفًا لقوات الحرس الوطني، وذلك قبل أيام من حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، المقرر يوم الأربعاء المقبل.

وقالت الصفحة الرسمية لقوات الحرس الوطني، على "تويتر" إن أكثر من 25 ألف جندي من قوات الحرس الوطني وصلوا إلى العاصمة واشنطن، استعداد لحفل التنصيب، بينما يظهر مقطع فيديو آخر لحظة نزول الجنود من طائرة الشحن التي تقلهم إلى العاصمة واشنطن.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، إنشاء منطقة عسكرية حول العاصمة واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

المصدر: تويتر

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