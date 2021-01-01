كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، عن إجراء مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي اي" بفحص جميع أعضاء الحرس الوطني المتجهين إلى واشنطن.
وذكرت وسائل الإعلام أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بفحص 25 ألف من الحرس الوطني المرسلين إلى واشنطن العاصمة، وذلك خوفا من وقوع هجوم محتمل من الداخل.
وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن انتشارًا مكثفًا لقوات الحرس الوطني، وذلك قبل أيام من حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، المقرر يوم الأربعاء المقبل.
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التعليقات على مفاجأة.. مخاوف أمريكية من حدث خيانة من داخل قوات الحرس الوطني
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