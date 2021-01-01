بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مقرمشات البطاطس في المنزل

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طريقة عمل مقرمشات البطاطس في المنزل

تعتبر مقرمشات البطاطس من الأطباق التي يعشق تناولها الكثيرون سواء من الأطفال أو الكبار، لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل مقرمشات البطاطس في المنزل.

مقادير مقرمشات البطاطس
٥٠٠ جرام بطاطس
١١ ملعقة كبيرة نشا
٢ ملعقة كبيرة زبت نباتي
جبنة شيدر حمراء أو صفراء أو جبنة رومي
ملح
ثوم باودر
بابريكا

فلفل اسود
زيت للقلي
للنكهات
نكهات من العطار
مرقة دجاج بودر
أي توابل حسب الرغبة

طريقة تحضير مقرمشات البطاطس
تسلق البطاطس بالقشر حتى تنضج تمامًا.
ترفع البطاطس من الماء وتقشر ومن ثم تهرس بهراسة البطاطس.
تترك البطاطس لتهدأ من الحرارة.

لعمل العجينة تعجن البطاطس مع النشا والتوابل حتى تتجانس.
يضاف الزيت والجبنة وتعجن العجينة حتى تتجمع.
تنقل العجينة لسطح نظيف مرشوش بالنشا.
تفرد العجينة لسمك رفيع بالنشابة.

تقطع العجينة بالسكينة لأصابع رفيعه متوسطة الطول وتنقل لتقلى في الزيت الساخن حتى تتحول للون ذهبي وقوام مقرمش وهش.
ترفع المقرمشات من الزيت وتترك لتصفى على ورق المطبخ.
تضافة أي نكهات حسب الرغبة وتقلب مع المقرمشات.
تقدم المقرمشات مع الكاتشب والمسطردة.

المصدر: elbalad

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