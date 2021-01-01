

وصفات تخسيس سريعة لحرق الدهون وإنقاص الوزن وصفات تخسيس سريعة لحرق الدهون وإنقاص الوزن

قدم موقع هيلث وصفات تخسيس سريعة لحرق الدهون وإنقاص الوزن والتخلص من الكرش ونحت القوام بمكونات متوفرة من مطبخك.



الرجيم الأول



الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..

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طبق شوفان بلبن خالى الدسمسناك بعد الفطار ب3 ساعات..مشروب خل التفاح وأوراق الشاى الأخضر.الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطةبعد الغذاء ساعتينكوب من مشروب بذر الكتان والقهوةاقرأ أيضا .. للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديوالعشاء .. قبل النوم بساعتينبيضة مسلوقة +ثمرة فاكهةاقرأ أيضا: للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديوالرجيم الثانىالإفطار 6 صباحابيضة مسلوقة + توست سنأو شريحتان نستو لايت +توست سنكوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة + طبق من الشوفانالغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطةسناك بعد الغذاء ب3 ساعاتإليك طريقة تجهيز المشروبات التالية بجانب الرجيم السابق لحرق أسرع للدهونمشروب جنزبيل والمريماريةإليك طريقة تجهيز المشروباتمشروب بذر الكتان والقهوة :ماذا تحتاجين1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونةملعقة صغيرة من المريمارية1 كوب ماء شرب ساخنكيف تطبقين الوصفةضعي ملعقة صغيرة من بذور الكتان في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بالمريمارية يقلب جيدًا ثم يصفى.مشروب بذور الحلبة والقرفة1 ملعقة صغيرة خل التفاح2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة1 كوب ماءتطبيق الوصفةانقعي بذور الحلبة والقرفة طوال الليل في كوب من الماء وتناولى المشروب في الصباح بعد أن يقلب جيدا ويشرب.طريقة تطبيق الوصفةخل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.يشرب.