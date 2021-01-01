أكد الإعلامى أحمد شوبير أن صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى طالب الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة فى ظل رغبته فى المشاركة فى المباريات بصفة مستمرة.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "صلاح محسن طالب الرحيل عن الأهلى بسبب عدم مشاركته بشكل متواصل مع الأهلى تحت قيادة موسيمانى، واللاعب يفضل الخروج إلى أى نادى آخر على سبيل الإعارة من أجل المشاركة فى المباريات والحفاظ على مكانه داخل تشكيل المنتخب الأولمبي الذى يخوض أولمبياد طوكيو فى الصيف المقبل".
وعلى الجانب الآخر، يدخل الأهلى فى مواجهة صعبة اليوم عندما يلعب أمام البنك الأهلى فى الجولة السابعة من منافسات الدوري، ويسعى الأهلى بقيادة مدربه موسيمانى إلى تحقيق الفوز والاستمرار فى تحقيق النتائج المميزة خلال الموسم الكروى الجارى بعد أن تمكن فى الفوز بـ 5 مباريات قبل مواجهة البنك اليوم بجانب تعادله فى مباراة واحدة.
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التعليقات على لاعب جديد يطلب الرحيل عن الأهلي
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