

لاعب جديد يطلب الرحيل عن الأهلي لاعب جديد يطلب الرحيل عن الأهلي

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى طالب الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة فى ظل رغبته فى المشاركة فى المباريات بصفة مستمرة.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "صلاح محسن طالب الرحيل عن الأهلى بسبب عدم مشاركته بشكل متواصل مع الأهلى تحت قيادة موسيمانى، واللاعب يفضل الخروج إلى أى نادى آخر على سبيل الإعارة من أجل المشاركة فى المباريات والحفاظ على مكانه داخل تشكيل المنتخب الأولمبي الذى يخوض أولمبياد طوكيو فى الصيف المقبل".



وعلى الجانب الآخر، يدخل الأهلى فى مواجهة صعبة اليوم عندما يلعب أمام البنك الأهلى فى الجولة السابعة من منافسات الدوري، ويسعى الأهلى بقيادة مدربه موسيمانى إلى تحقيق الفوز والاستمرار فى تحقيق النتائج المميزة خلال الموسم الكروى الجارى بعد أن تمكن فى الفوز بـ 5 مباريات قبل مواجهة البنك اليوم بجانب تعادله فى مباراة واحدة.

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وأعلن موسيمانى قائمة المارد الأحمر لمواجهة البنك اليوم والتى ضمت كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي- مصطفى شوبير وفى خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ورامي ‏ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ‏وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني، وعلي معلول، ومحمود وحيد وفى خط الوسط: حسين الشحات - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - وليد سليمان - أليو ديانج - عمرو السولية وفى الهجوم: والتر بواليا - محمود كهربا - محمد شريف - طاهر محمد طاهر.يذكر، أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الزمالك.