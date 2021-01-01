طريقة عمل الحواوشي بـ 3 طرق مختلفة لأمهر الشيفات



طريقة عمل الحواوشي طريقة عمل الحواوشي

الحواوشي من الأطباق السريعة التى يمكن تجهيزها فى مطبخك، فلن يتطلب منك الحواوشى وقتا طويلا لتجهيزه أو إعداده.



إليك طريقة عمل الحواوشي بطرق مختلفة لأمهر الشيفات.



طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

مكونات الحواوشي الإسكندراني

كيلو من الدقيق لعمل العجين

2 ملعقة كبيرة من الخميرة

نصف كوب من الحليب

زيت الزيتون

ملعقة سكر

ملح

كيلو لحم مفروم) (غنم أو بقرى)

بصلتان متوسطتان مبشورتان

فصان من الثوم المهروس

حبتان من الفلفل الأخضر مبشورتان

حبتان طماطم مبشورتان

ملعقة كبيرة من اللحم

ملح حسب الطلب

فلفل أسود

حزمة من البقدونس المبشور

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طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني:لتحضير العجين، ضع الطحين فى إناء وأضف الخميرة والسكر والملح وملعقة من زيت الزيتون والحليب وبعض الماء.قم بتحريك الخليط جيدًا تحصل على عجينة متماسكة واترك العجينة لبعض الوقت حتى تتخمر (يمكنك استخدام عجينة البيتزا).قم بتقطيع العجينة إلى 12 كرة متوسطة وضع اللحم المفروم فى إناء.البصل المبشور والطماطم والفلفل الأسود والبقدونس والملح والبهارات.قم بتحريك اللحم والخضراوات والبهارات جيدًا وقم بتقطيع اللحم إلى 6 كرات متوسطة.على سطح خشبى، ضع كرة من العجين وافردها على شكل دائرة (رغيف من الخبز).ضع فوقها كرة لحم وضع الرغيف فى الفرن لمدة 10-15 دقيقة.