طريقة عمل الحواوشي بـ 3 طرق مختلفة لأمهر الشيفات

الحواوشي من الأطباق السريعة التى يمكن تجهيزها فى مطبخك، فلن يتطلب منك الحواوشى وقتا طويلا لتجهيزه أو إعداده.
إليك طريقة عمل الحواوشي بطرق مختلفة لأمهر الشيفات.
طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني
مكونات الحواوشي الإسكندراني
كيلو من الدقيق لعمل العجين
2 ملعقة كبيرة من الخميرة
نصف كوب من الحليب
زيت الزيتون
ملعقة سكر
ملح
كيلو لحم مفروم) (غنم أو بقرى)
بصلتان متوسطتان مبشورتان
فصان من الثوم المهروس
حبتان من الفلفل الأخضر مبشورتان
حبتان طماطم مبشورتان
ملعقة كبيرة من اللحم
ملح حسب الطلب
فلفل أسود
حزمة من البقدونس المبشور
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