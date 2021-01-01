شهدت ولاية مانهاتن الأمريكية حالة من الذعر بعد ظهور رجل عار تمامًا يتجول ويرقص داخل محطة مترو الأنفاق، قبل أن يدفع أحد الأشخاص إلى أسفل عجلات القطار.
أوضحت الشرطة أن الرجل كان على الرصيف في الشارع 110 ومحطة سنترال بارك نورث أمس السبت عندما ظهر عاريًا وهاجم أحد ركاب المترو.
يظهر الرجل في مقطع فيديو صادم متداول عاريًا تمامًا وهو يرقص على المحطة بشكل غريب قبل أن يدفع الراكب على القضبان.
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التعليقات على رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور
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