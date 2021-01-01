

رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور

شهدت ولاية مانهاتن الأمريكية حالة من الذعر بعد ظهور رجل عار تمامًا يتجول ويرقص داخل محطة مترو الأنفاق، قبل أن يدفع أحد الأشخاص إلى أسفل عجلات القطار.



أوضحت الشرطة أن الرجل كان على الرصيف في الشارع 110 ومحطة سنترال بارك نورث أمس السبت عندما ظهر عاريًا وهاجم أحد ركاب المترو.



يظهر الرجل في مقطع فيديو صادم متداول عاريًا تمامًا وهو يرقص على المحطة بشكل غريب قبل أن يدفع الراكب على القضبان.

قفز بعض الركاب لمساعدة الضحية وانتشاره قبل قدوم القطار، لكن تبعهم الرجل العاري وبدأ في ضربهم وضرب الضحية الشخص، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.وفجأة وخلال الهجوم، لامس الرجل العاري السكة الثالثة وصعقته القضبان فسقط قتيلًا، وأعلنت الشرطة وفاته في مكان الحادث.كان القطار يسير باتجاه المحطة بعد وقت قصير من الهجوم، لكنه تمكن من التوقف قبل الاصطدام بأي شخص على السكة.أصيب الشخص الذي تم دفعه في القضبان ومنقذيه بإصابات طفيفة فقط، وذكرت الصحيفة أنه تم نقلهم إلى مستشفى سانت لوك لتلقي العلاج.



