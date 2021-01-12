

تقرير| المالية تقترض 16 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة تقرير| المالية تقترض 16 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

تقترض الحكومة، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 17-1-2021، أذون خزانة لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة، بقيمة تبلغ 16مليار جنيه.



وقالت وزارة المالية، في تقرير صادر عنها، إن ادارة الدين العام التابعة لها، ستقوم بعمليات طرح الأذون، وتحديدا في أجلي 91و 273 يوما بنفس القيمة المذكورة.



وأوضح التقرير أنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بقيمة 5 مليارات جنيه، و أجل 273 يوما بـ 11مليارات جنيه، ضمن الاجراءات الخاصة بالحكومة للسيطرة علي عجز الموازنة و الوفاء بالإلتزامات المقررة لها.

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وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية علي مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 53 مليار جنيه بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية علي مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من اليوم الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له و أخرها يوم الخميس المقبل.ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد لعطاءات خزانة بقيمة 16 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين بقيمة 37 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح، بزيادة قدرت بـ 250 مليونا، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة.