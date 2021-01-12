

استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوما استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوما

استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم: عيار 24 يسجل 917 جنيها



شهدت أسعار الذهب استقرارا في نهاية معاملات اليوم، بالبورصة العالمية لتداول الأوراق المالية والمعدن، مع لحظة الإغلاق اليوم السبت الموافق 16 يناير 2021.



وفي هذا الصدد متوسط أسعار أعيرة الذهب المختلفة، في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في نهاية تعاملات اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تتابع حالة الذهب على مدار اليوم وفق آخر المستجدات.

قد يعجبك أيضا...

أسعار الذهب اليومسجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية اليوم السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 914 و917 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 800 و 802 جنيهًا، بينما سعر جرام الذهب عيار 18 بين 686 و687 جنيهًا.سعر الجنيه الذهب اليومووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم السبت، إلى 6 آلاف و416 جنيها.سعر كيلو الذهب اليوميتراوح سعر كيلو الذهب بين 914286 و916571 جنيها.سعر الأونصة اليوميتراوح سعر الأونصة بين 28434 و 28505 جنيها.متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم السبتسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم السبت الموافق 16 يناير، 924.64 جنيها، و58.83 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 809.08 جنيها، و51.48 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 693.49 جنيها و44.12 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.واستقر بذلك سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة التي وصل لها مساء أمس الجمعة بعد التراجع الطفيف الذي سجله خلال نهاية تعاملات الجمعة بمقدار جنيهان، كما شهدت أسعار الذهب على مدار 2020 حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار.