استعرضت وزارة قطاع الأعمال العام في مصر الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، التي تم إنشاؤها عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان.
وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم السبت 16 يناير، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب أقرت في 11 يناير الجاري، برئاسة محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار محمد السعداوي، إلى أن خسائر الشركة المرحلة بلغت فى 30 يونيو 2020 نحو 8.5 مليار جنيه.
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التعليقات على بعد قرار التصفية.. الحفاظ على حقوق عمال «الحديد والصلب» أولية أولى
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