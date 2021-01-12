

بعد قرار التصفية.. الحفاظ على حقوق عمال «الحديد والصلب» أولية أولى بعد قرار التصفية.. الحفاظ على حقوق عمال «الحديد والصلب» أولية أولى

استعرضت وزارة قطاع الأعمال العام في مصر الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، التي تم إنشاؤها عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان.



وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم السبت 16 يناير، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب أقرت في 11 يناير الجاري، برئاسة محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأشار محمد السعداوي، إلى أن خسائر الشركة المرحلة بلغت فى 30 يونيو 2020 نحو 8.5 مليار جنيه.

قد يعجبك أيضا...

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية، اليوم السبت 16 يناير، أن الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم الحقوق المكفولة لهم قانوناً.جدير بالذكر، أن إنتاج الشركة بدأ عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينات، ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976872278 سهم بقيمة أسمية للسهم 2 جنيه.وبينت وزارة قطاع الأعمال العام، أن الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلب - سنة، وأدت الحالة الفنية المتدنية للمعدات إلى انخفاض كميات الإنتاج، وتم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالي 2017 -2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية ووصلت إلى 10% في 30 يونيو 2020.