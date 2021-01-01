توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري شمال الصعيد مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية، وطقس دافئ على جنوب سيناء. أما الطقس ليلا فيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
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التعليقات على رياح مثيرة للأتربة.. «الأرصاد» تحذر من طقس اليوم
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