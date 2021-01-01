أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه سيتم فتح سفارة المملكة بـ الدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام.
وأكد وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بحضور وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي ان وزير بيان العلا سينعكس إيجابا على دور مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الي انه ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
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التعليقات على بعد عودة العلاقات.. وزير الخارجية السعودي يكشف مصير سفارة بلاده في قطر
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