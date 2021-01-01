يعتبر القرنفل نوع من التوابل المستخدمة في الطبخ الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، واستخدم القرنفل في الطب الصيني التقليدي والطب الهندي القديم لتقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهاب والمساعدة في الهضم، كما يستخدم زيت القرنفل لقتل الطفيليات لاحتوائه على الأوجينول وهو مبيد جراثيم قوي بالإضافة إلى الكاريوفيلين الذي له خصائص مضادة للميكروبات.
وكشف موقع verywellhealth، عن أبرز الفوائد الصحية التي يكتسبها الجسم عند تناول أو استخدام القرنفل على النحو التالي:
-آلام الأسنان
يُعتقد أن العديد من الفوائد الصحية لزيت القرنفل ناتجة عن آثاره المسكنة والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا.
ربما يشتهر زيت القرنفل بكونه علاجًا لألم الأسنان وآلامها، في دراسة أجريت عام 2006 على 73 بالغًا ، على سبيل المثال وجد الباحثون أن الهلام الذي يحتوي على القرنفل كان مشابهًا للبنزوكائين (مخدر موضعي) في قدرته على تخفيف الألم الناتج عن الحقن في الفم.
في ألمانيا ، وافقت وكالة تنظيمية حكومية تعرف باسم اللجنة E على استخدام القرنفل كمطهر موضعي ومخدر.
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التعليقات على أبرزها قتل الخلايا السرطانية.. فوائد صحية مذهلة لتناول القرنفل
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