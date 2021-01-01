

نصائح لمرضى الروماتيزم في الشتاء نصائح لمرضى الروماتيزم في الشتاء

الروماتيزم عبارة عن التهاب يصيب المفاصل الداعمة للجسم وفي بعض الأحيان يصيب الأوتار والأربطة والعظام والعضلات بل بعض الأمراض الروماتيزمية تؤثر حتى على الأعضاء.



نصائح لمرضى الروماتيزم وفقا لما أورده موقع "everydayhealth".



١-سمك السلمون والتونة والسردين والرنجة وغيرها من أسماك المياه الباردة غنية بأحماض أوميغا -3 الدهنية ،

والتي قد تساعد في السيطرة على الالتهاب.

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يحتاج جسمك إلى توازن صحي من أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية.وجد الباحثون أن ارتفاع نسبة أوميجا 6 إلى أوميجا 3 يرتبط بزيادة في الأمراض الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.لذلك من المهم تقليل أوميجا 6 - الذي قد يثير الالتهاب ويوجد في اللحوم وبعض الزيوت والأطعمة المقلية والمعالجة التي تحتوي على تلك الزيوت - وزيادة أوميجا 3.٢- الفواكه والخضروات غنية بمضادات الأكسدة ، والتي تساعد على استقرار الجزيئات التي تسمى الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب وتلف الخلايا.كما أنها مليئة بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم وفي البوليفينول ، وكلها قد تساعد في خفض بروتين سي التفاعلي (CRP) ، وهو علامة على الالتهاب.للحصول على أكبر الفوائد الصحية ، تناول عدة أنواع من الفواكه الطازجة أو المجمدة كل يوم ، ولكن احترس من محتوى السكر في الخيارات المجمدة.تناول مجموعة متنوعة من الخضار الملونة للحصول على معظم العناصر الغذائية.الهدف كوبين من الفاكهة واثنين ونصف إلى ثلاثة أكواب من الخضار يوميًا - أقل إذا كنت تمارس أقل من 30 دقيقة من التمارين يوميًا وأكثر إذا كنت أكثر نشاطًا.٣-الحبوب الكاملة،قد يقلل الشوفان والقمح الكامل والأرز البني والكينوا والحبوب الكاملة الأخرى من مستويات بروتين سي التفاعلي ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، والتي ترتفع عند الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.الحبوب الكاملة أعلى في العناصر الغذائية والألياف من الحبوب المكررة.بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي العديد من المنتجات ذات الحبوب المكررة على مكونات غير صحية ، مثل السكريات المضافة والدهون المشبعة. اقرأ الملصقات واختر الخبز والحبوب وغيرها من المنتجات التي تحدد الحبوب الكاملة كمكون أساسي.٣-البازلاء والفول، تعتبر هذه البقوليات مصدرًا كبيرًا للبروتين ، وهو أمر مهم لصحة العضلات -والأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي معرضون لفقدان العضلات.علاوة على ذلك ، البازلاء والفاصوليا خالية من الدهون عمليًا وتحتوي على مضادات الأكسدة وبعضها غني بحمض الفوليك والمغنيسيوم والحديد والزنك والبوتاسيوم ، وكلها معروفة بفوائدها القلبية والجهاز المناعي.٤-المكسرات مليئة بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، وهي معروفة بخصائصها الواقية للقلب والعناصر الغذائية الهامة.الفستق والبندق واللوز.الجوز مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي لأنه يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية.بذور الكتان المطحونة هي مصدر نباتي جيد آخر لأوميجا 3.لكن لا تفرط في تناول المكسرات ؛ تحتوي على دهون صحية ، لكنها أيضًا غنية بالسعرات الحرارية.٥-استخدم زيت الزيتون بدلًا من الزيوت والدهون الأخرى.بالإضافة إلى الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية ، فإنه يحتوي على مركب يسمى الأوليوكانثال الذي يقلل الالتهاب ويعمل مثل الإيبوبروفين في تخفيف الألم.لكن تناولها باعتدال ؛ كما هو الحال مع جميع الزيوت ، فهي دهون يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.