طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية إلى دول العالم

طالب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من جميع دول العالم الحفاظ على التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال تيدروس: "أريد أن أردى التطعيم جاريًا في كل بلد في الأيام المائة القادمة".
زف الدكتور أمجد الخولى، استشاري الوبائيات بمنطمة الصحة العالمية، بشرى سارة بشأن التوصل لعلاج قادر على التصدي لـ فيروس كورونا المستجد.
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