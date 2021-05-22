قال السفير الفلسطيني بالقاهرة ، السفير دياب اللوح، إن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون، و تمارس العنصرية و"البلطجة" ، ضد الشعب الفلسطيني ، والصورة التي تظهر بها فلسطين ، تؤكد ذلك .
وأضاف السفير دياب اللوح ، خلال استضافته لـ برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية صدى البلد ، أن فلسطين لا تستبيح الدماء فقط ، بل أنها تريد إنهاء وجود الشعب الفلسطيني ، وهو ما لن يحدث .
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمس، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "وفا".
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التعليقات على السفير الفلسطيني: إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون وتمارس البلطجة.. فيديو
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