ما هو العقم الثانوي وأسبابه؟



العقم العقم

العقم الثانوي ،عندما تقرر إضافة فرد جديد إلى العائلة ، وتجد صعوبة في الإنجاب ، فقد يكون ذلك بمثابة صدمة. قد يتركك هذا في حيرة من أمرك ، وقد تبدأ في الشك حول قدرتك على إعطاء أخ أو أخت لطفلك.



ما هو العقم الثانوي



يشير فشل الزوجين في إنجاب طفل ، على الرغم من كونهما أبوين لطفل سليم ، إلى العقم الثانوي قد يكون الطفل الأول مع زوج سابق ،حقيقة أنهم تمكنوا من إنجاب طفل بنجاح يمكن أن تؤدي إلى العديد من الاضطرابات الجسدية والعاطفية هذا أيضًا لأنك قد لا تعرف مدى شيوع العقم الثانوي قد يكون الإدراك محبطًا للغاية ، خاصةً إذا تمكن جميع أصدقائك من إكمال أسرهم بطفل ثانٍ ،في مثل هذا الوقت المنخفض ، من المهم معرفة أن العقم الثانوي عند النساء أمر شائع في الواقع ، يعتبر العقم الثانوي أكثر شيوعًا من عدم القدرة على الإنجاب لأول مرة يواجه حوالي واحد من كل سبعة أزواج هذه المشكلة كما توقعت ، تواجه المسنات هذه المشكلة بسبب مشاكل العمر والخصوبة.

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كم من الوقت يستغرق الحمل بعد ولادة طفلك الأوليعتمد مقدار الوقت الذي تستغرقه في الحمل بعد ولادة طفلك الأول على ما إذا كنت ترضعين طفلك بعد أم لا؟ يمكن أن يقمع التبويض منذ الرضاعة الطبيعية والهرمونات اللازمة لإنتاج الحليب تمتلك هذه الصفات إذا كانت المرأة لا ترضع طفلها ، فقد يستغرق الأمر ستة أسابيع على الأقل حتى تبدأ الإباضة ومع ذلك ، يجب أن تحافظ الأمهات بشكل مثالي على فجوة من عام إلى 18 شهرًا بين حالات الحمل يمكن أن تؤدي محاولة الحمل المبكرة إلى الولادة المبكرة وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.أسباب العقم الثانوييمكن أن يكون هناك العديد من أسباب العقم الثانوي وهذا هو السبب في أن الحمل للمرة الثانية قد يكون صعبًا قد يكون لديك مضاعفات سابقة ربما تحولت إلى مضاعفات أكبر هناك احتمال لتطوير عدوى جديدة أو إجراء جراحي قد يؤثر على قدرتك على إنجاب الأطفال.هناك بعض المشكلات الأخرى التي يمكن أن تتداخل مع خصوبتك وهي:تلف الرحم أو قناة فالوب بسبب التهاب بطانة الرحمانسداد بسبب الأورام الليفيةيحدث اضطراب الإباضة بسبب متلازمة المبيض المتعدد الكيساتقناة فالوب مكسورة بسبب حمل خارج الرحم مبكرًااضطراب التهاب الحوض والتهاب الحوض الذي يحدث بسبب عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسيعملية قيصرية أثناء الولادة السابقة والتي قد تؤدي إلى التصاقات الرحم أو ندبات الأنسجةجودة الحيوانات المنوية رديئة- زيادة الوزن أو النحافة