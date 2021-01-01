طريقة عمل محشي فلفل حار باللحمة المفرومة

* يخلط البصل مع الثوم والملح والفلفل* تضاف البهارات والكمون والشبت والبقدونس والكزبرة والثوم والبصل البودر والشطة* يضاف الطماطم المفرومة ثم صلصة الطماطم* تضاف السمنة واللحمة المفرومة والأرز ويقلب جيدا* يحشى الفلفل ويوضع في حلة* تضاف عليه المرقة المخلوطة بعصير الطماطم ويترك حتى تمام النضج ويقدم

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