

فطائر الجبنة بالبقدونس فطائر الجبنة بالبقدونس

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فطائر الجبنة بالبقدونس بمذاق لا يقاوم وشكل شهي وسريع لعشاق الفطائر .



مقادير فطائر الجبنة بالبقدونس



3 كوب دقيق

1ملعقة كبيرة خميرة

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة سكر

ربع كوب زبدة مذابة

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح

الحشوة

جبنة بيضاء

جبن موزاريلا

بقدونس مفروم

للوجه

بيضة

لبن

حبة البركة

سمسم



طريقة تحضير فطائر الجبنة بالبقدونس

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* تخفق مكونات العجينة حتى الحصول على قوام مناسب ثم تترك مغطاة حتى تتخمر* تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.* تخلط مكونات الحشوة.* ثم تحشى بها العجينة وتشكل حسب الرغبة إما فطائر صغيرة أو فطيرة كبيرة أو سندوتشات* ثم يدهن الوجه بيبض ولبن ثم يضاف حبة البركة والسمسم