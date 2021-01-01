يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فطائر الجبنة بالبقدونس بمذاق لا يقاوم وشكل شهي وسريع لعشاق الفطائر .
مقادير فطائر الجبنة بالبقدونس
3 كوب دقيق
1ملعقة كبيرة خميرة
1 كوب ماء دافئ
1 ملعقة كبيرة سكر
ربع كوب زبدة مذابة
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح
الحشوة
جبنة بيضاء
جبن موزاريلا
بقدونس مفروم
للوجه
بيضة
لبن
حبة البركة
سمسم
طريقة تحضير فطائر الجبنة بالبقدونس
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