أطعمة لفقر الدم.. تعرف عليها

يحدث فقر الدم نتيجة نقص الحديد؛ أو نقص الفيتامينات اللازمة لامتصاصه واستخدامه(الفولات وفيتامين B-12، فيتامين C، فيتامين B9).
لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ؛ بعض الأطعمة التى تعالج فقر الدم.
أولًا: أغذية لفقر الدم بعوز بالحديد
1. الخضروات الورقية الخضراء: السبانخ، الكرنب، الهندباء الخضراء.
2. اللحوم والدواجن
3. كبد البقر أو الدجاج المطهو
4. المكسرات والبذور: بذور اليقطين، الكاجو، الفستق الحلبي، بذور دوار الشمس.
5. الأسماك
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