أطعمة لفقر الدم.. تعرف عليها

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أطعمة لفقر الدم

يحدث فقر الدم نتيجة نقص الحديد؛ أو نقص الفيتامينات اللازمة لامتصاصه واستخدامه(الفولات وفيتامين B-12، فيتامين C، فيتامين B9).

لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ؛ بعض الأطعمة التى تعالج فقر الدم.

أولًا: أغذية لفقر الدم بعوز بالحديد
1. الخضروات الورقية الخضراء: السبانخ، الكرنب، الهندباء الخضراء.
2. اللحوم والدواجن
3. كبد البقر أو الدجاج المطهو
4. المكسرات والبذور: بذور اليقطين، الكاجو، الفستق الحلبي، بذور دوار الشمس.
5. الأسماك

ثانيًا: أطعمة لفقر الدم بعوز الفيتامينات
في بعض الأحيان من الممكن أن يسبب نقص أنواع معينة من الفيتامينات الإصابة بفقر الدم، ومن أهمها فيتامين C، وفيتامين B12، وفيتامين B9.
1. أطعمة غنية بفيتامين C
الحمضيات، البندورة وعصيرها، الكيوي، البروكلي، الفريز
2. أطعمة غنية بفيتامين B12
الأسماك المختلفة، اللحوم الحمراء، الدواجن، البيض، الحليب ومنتجاته.

3. أطعمة غنية بفيتامين B9
الخضروات الورقية الخضراء، البقوليات، الفستق، بذور عباد الشمس، الكبد، البيض.

المصدر: الفيس بوك

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