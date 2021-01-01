علم ابنك ثقافة الاعتذار.. 9 طرق لقول كلمة أسف



علم ابنك ثقافة الاعتذار علم ابنك ثقافة الاعتذار

الاعتذار ليس مجرد لفتة اجتماعية لأنه يساعد ابنك في التعرف على أخطائه وتحمل المسؤولية عنها وتعافي العلاقة ،من المهم تعليم طفلك أن قول آسف ليس مجرد حل استعداد بسيط، يجب أن يتعلم ويفهم كيف أثر على شخص آخر من خلال سوء التصرف، من السهل إجبار طفلك أو دفعه لقول كلمة "آسف" ، لكن جعله يفهم ما فعله أمر أكثر أهمية.



طرق سهلة لتعليم طفلك أن يقول "آسف"



لتربية ابنك ليصبح مسؤولًا بدرجة كافية للاعتذار وتقبل أخطائه ، تدرب على هذه النصائح.

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1. علم طفلك متى يعتذرمن الصعب جعل الطفل الصغير يفهم ما هو الصواب والخطأ. لكن من المهم البدء في إدخال هذين المفهومين في وعيهم في أقرب وقت ممكن. يمكنك البدء بشرح معنى الاعتذار والإشارة إلى أنه يجب تقديم الاعتذار عندما يرتكب خطأ. شجع الطفل على التعاطف لمساعدته على إدراك أخطائه ، مثل سؤاله عن رد فعله إذا فعل طفل آخر شيئًا مشابهًا له.2. وضح لطفلك كيفية الاعتذار بشكل صحيحابدأ بتعليم ابنك المكونات المختلفة للاعتذار بالطريقة الصحيحة ، لأن الاعتذار الجيد لا يقتصر فقط على تمتم الكلمة تحت أنفاسه.يجب أن تشجع الطفل على إضافة كلمات إلى اعتذاره مثل إخبار المستمع بالخطأ الذي فعله حتى يعرف المستمع أن ابنك يعرف ما فعله.يمكن لطفلك أيضًا إنهاء الاعتذار بوعده بعمل أفضل في المستقبل.للتأكد من أنه قد تم العفو عن خطئه ، يمكن لطفلك المتابعة بسؤال.علم طفلك استخدام نبرة الصوت الصحيحة عند الاعتذار. يمكنك فعل ذلك بقول "أنا آسف" بنغمات مختلفة لمساعدة طفلك على فهم ما يبدو أصليًا وما لا يبدو كذلك.3. ساعدي طفلك على التعامل مع مشاعرهعندما تتحدث مع طفلك عما فعله ويتطلب ذلك اعتذارًا ، فهناك احتمالية أن يكون دفاعيًا عن أفعاله. في هذه الحالة ، خذي بعض الوقت وتأكدي من أنه يفهم سبب مطالبتكِ له بالاعتذار ولماذا لا يشعر بالحرج. دعه يعرف أن قبول خطأ المرء يتطلب شجاعة.قد يتخذ طفلك موقفًا دفاعيًا عندما تطلب منه الاعتذار4. كن محايداليس من الجيد أبدًا الوقوع في طرفين - يجب ألا تكون دفاعيًا جدًا تجاه تصرفات طفلك ، ولا تلوم طفلك وتدعم الطفل الآخر. سوف تسمع أيضًا الكثير من عبارة "لقد فعلها" أو "بدأت ذلك". حاول أن تظل هادئًا في مثل هذه المواقف واشرح لهم أنه يتعين على كل منهما الاعتذار لبعضهما البعض. إذا شعر طفلك بالسوء بعد ذلك ، اشرح له أن الصراع يحدث بين شخصين وأن كلاهما يساهم فيه. لذلك حتى لو لم تبدأ بسبب طفلك ، فلا يزال من المهم الاعتذار.5. دع طفلك يعتذر بطريقته الخاصةفي بعض الأحيان قد لا يرغب في الاعتذار في ذلك الوقت. في مثل هذه الحالات ، من الأفضل إعطاء الأطفال ، وخاصة الأكبر منهم ، وقتًا للهدوء والتفكير فيما فعلوه قبل الاعتذار. يمكنه أيضًا الاعتذار بطريقته الخاصة ، مثل عناق أو وردة أو حتى ملاحظة. الأهم من ذلك أن طفلك مستعد لقول آسف وأن يتفهم خطأه.6. اجعل طفلك يدرك عواقب عدم الاعتذارإذا رفض طفلك مرارًا قول آسف لما فعله ، فتحدث معه عن العواقب التي يجب أن يواجهها بسبب سلوكه. يمكنك القول إن صديقه قد لا يتحدث معه مرة أخرى وسيرفض اللعب معه.7. القدوةلا تنس أبدًا أنه يجب أن تكون نموذجًا جيدًا لطفلك. عندما ترتكب خطأ ، يجب ألا ترفض أبدًا أن تقول آسف لطفلك. لن يفهم طفلك أبدًا أهمية كلمة "آسف" إذا لم يسمعها في المنزل. لذلك عندما يكون ذلك ضروريًا ، اعتذر دون اتخاذ موقف دفاعي حيال ذلك.8. ركز أكثر على السلوك الجيدتذكر دائمًا أنه كلما بدأ طفلك في التمييز بين الصواب والخطأ ، قل اعتذاره. لذلك ، يجب التركيز على السلوك الجيد أكثر من تعليمه الاعتذار لأنه عندما يستمر الطفل في تكرار أخطائه ، يصبح اعتذاره بلا معنى. لذلك قم أولًا بإعداد طفلك للتعرف على أخطائه وتعديلها. في النهاية ، سوف يتعلم تجنب ارتكاب مثل هذه الأخطاء.9. تذكر أن تظهر الحبعندما يفعل طفلك شيئًا خاطئًا ، لا تدعه يشعر أبدًا بأنه غير محبوب. إن إجبار الطفل على الاعتذار سيجعله يشعر بالمزيد من الخزي والغضب. لذلك ، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو جعل طفلك يفهم أخطائه ومساعدته في اكتشاف الحل.