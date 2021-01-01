تقوي جهاز المناعة.. 12 فائدة لتناول عصير الطماطم على الريق



فوائد عصير الطماطم فوائد عصير الطماطم

لا تقتصر فوائد عصير الطماطم على الريق على الصحة فقط، وإنما له العديد من الفوائد الجمالية أيضا، نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات ، ومن أهمها فيتامين A وفيتامين K وفيتامين B المركب والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفسفور.



ويمكن الإستفادة من فوائد عصير الطماطم على الريق، لأنه يحتوى على عدد مذهل من المكونات النشطة، لذا فإن تناوله بشكل منتظم سوف تلاحظ تحسن في صحتك بشكل ملحوظ، ومن أهم فوائد عصير الطماطم على الريق، ما يلي:



1- الطماطم لديها وفرة من الفيتامينات، وعصير الطماطم الطازج هو مصدر طبيعى لفيتامينى A وC، لذلك فإن الاستهلاك المنتظم منه يمنع الأمراض المرتبطة بالرؤية، ويعزز جهاز المناعة، ويحافظ على صحة العظام والأسنان.

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2- الطماطم تمنع السرطان فهى مصدر ممتاز لليكوبين، الذى يمنع الإصابة بعدة أنواع من السرطان بما فيها سرطان الرئة وسرطان الثدى وسرطان البروستاتا وسرطان البنكرياس.3- تحمى من أمراض القلب فهى غنية بفيتامين B6، الذى يعتبر أفضل وسيلة للوقاية من أمراض القلب.4- تخفض الكولسترول حيث تتميز الطماطم بغناها بالألياف التي تزيد من مستويات الكولسترول الجيد وتخفض الكولسترول السيئ، كل ذلك بفضل وجود مادة النياسين بها.5- غني بالألياف الطبيعية التى تساعد على تحسين حالة الجهاز الهضمي خاصة القولون والكبد ويقي من الاصابة بالإمساك المزمن وكذلك الإسهال.6- يمنع من الإصابة بحصوات الكلى والمرارة.7- يحسن من مظهر الشعر وملمسه، فهو غني بفيتامين k الذي يساعد على تقوية الشعر ومنحه المظهر الصحي.8- يحتوي على عناصر تمنع تلف خلايا البشرة وظهور حب الشباب والبثور.9- يقوي من صلابة العظام لقدرته على رفع نسبة الكالسيوم في الجسم.10- يحمي من خطر الإصابة بجلطات الدّم.11- يقلل من إفراز هرمون التوتر.12- يقوي الجهاز المناعي بالجسم.