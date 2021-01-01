فيلم عن قصة حياته.. من الممثل الذي اختاره محمد صلاح لتجسيد شخصيته؟.. فيديو

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صورة الخبر: محمد صلاح
محمد صلاح

اختار محمد صلاح نجم ليفربول، الممثل الذي يستطيع تجسيد قصة حياته في أحد الأفلام السينمائية.

وأجرى صلاح حوارا مطولا مع شبكة "سكاي سبورتس"، وسئل خلاله عن الممثل الذي يستطيع تمثيل قصة حياته ورد قائلا: «لا أعرف لكن واثق أنه سيكون فيلما وثائقيا ممتعا بالنظر للمكان الذي جئت منه والقيام بأشياء للمرة الأولى، لكن أنا لم أفكر في هذا الأمر من قبل، ومن الصعب علي أن أختار».

وذكره المحاور بـ الممثل الأمريكي صاحب الأصول المصرية رامي مالك لتجسيد قصة حياته فرد صلاح قائلا: «نعم رامي مالك، سيكون اختيارا جيدا للفيلم، كنت أتحدث معه في حفل مجلة "التايم"، وهو يتحدث العربية قليلا ويعرف الثقافة وكيفية القيام بهذا الدور بشكل جيد».

وأضاف صلاح: "الشيء المميز في العيش بمدينة ليفربول أنه منذ أول يوم لي هنا والناس لطفاء معي يظهرون حبهم لي دائما خلال وبعد المباراة وفي المدينة أيضا".

ومن المقرر أن يلتقي صلاح مع مانشستر يونايتد مساء غد الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي.

المصدر: elbalad

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