قال نادر شوقي وكيل اللاعبين، إن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطلوب من نادي أُحد السعودي، من أجل التعاقد معه بعد المستوى الرائع الذي قدمه اللاعب برفقة النادي الأبيض.
وتابع وكيل اللاعبين في تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة «أون سبورت 2»، "لا صحة للحديث حول انتقال أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي".
وأضاف نادر شوقي وكيل اللاعب، إنه جاء بعرض تركي لرمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي من أجل الاحتراف الخارجي، لكن اللاعب رفض عرض النادي التركي الذي يلعب دوري أبطال أوروبا في مجموعة واحدة مع باريس سان جيرمان، وكان من الممكن أن يظهر بشكل طيب ويقوم بتسويق نفسه بشكل ممتاز.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نادر شوقي: أحمد سيد زيزو مطلوب في السعودية ولا صحة لمفاوضات الأهلي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق