بيراميدز: رمضان صبحي تجاوز الضغوط ولا مشكلة مع فنحي



رمضان صبحي رمضان صبحي

قال محمود فتح الله، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز: إنه لا توجد مشكلة بين أحمد فتحي والجهاز الفني لنادي بيراميدز.



وأاضاف فتح الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" بقناة "إم بي سي مصر" إلى أن رمضان صبحي تخطى مرحلة الضغوط النفسية التي تعرض لها الفترة الماضية بعد رحيله عن النادي الأهلي وانتقاله لبيراميدز.



وتابع: "تركيزنا حاليًا على مباراة سموحة القادمة ولسنا منشغلين بمواجهة الأهلي في الدوري"، لافتًا إلى أن بيراميدز يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين ولا يفكر في ضم فرجاني ساسي أو أي لاعب بالأهلي حاليًا".

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وأشاد الأرجنتيني أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، بمستوى رمضان صبحي لاعب الفريق، مؤكدًا أنه سعيد جدا بمستواه في مباراة أمس والهدفين اللذين سجلهما أمام المقاولون العرب.وأوضح أن رمضان صبحي دائمًا يحاول أن يثبت أنه لاعب من طراز عال، ويجتهد في التدريبات، وعليه أن يواصل مجهوده الكبير لأنه يمتلك أكثر من ذلك، خاصة وأن دوره الهجومي رائع جدًا مع زملائه ويستطيع مساعدة الفريق بشدة.ووجه المدرب الأرجنتيني الشكر للاعبيه على الفوز والمجهود الكبير طوال المباراة، والإصرار على تحقيق الانتصارات، مشددًا على أن بيراميدز لديه الكثير ليقدمه في الفترة المقبلة.وزاد فريق بيراميدز أوجاع المقاولون العرب وحقق فوزًا ساحقًا عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.