انتقد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، على قرارت الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد قيام الأخير بالاعتماد على والتر بواليا بشكل أساسي على حساب محمد شريف.
وقال أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "موسيماني يدمر محمد شريف نفسيًا بعدما وضعه على دكة البدلاء واعتمد على بواليا أساسيًا بدلا منه".
وأوضح بلال: "محمد شريف متألق ويحرز أهداف وبعد وضعه على الدكة فإن اللاعب شعر بتدمير نفسي بينما قام موسيماني بوضع بواليا تحت ضغط كبير بسبب أن اللاعب أصبح مطالب بإحراز أهداف فوريًا".
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التعليقات على أحمد بلال: موسيماني سيدمر محمد شريف نفسيًا.. والأهلي قادر على الفوز بكأس العالم
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