حكم الكحول الموجود فى العطور وأدوات التجميل



العطور وأدوات التجميل العطور وأدوات التجميل

العطور المشتملة على الكحول، الكحول أو المطهرات ليست نجسة وتختلف عن الخمر، وأفتت دار الإفتاء وقبلها علماء مصر، بأن هذا الكحول ليس خمرا وإن كان من مكونات الخمر، فهو منظف ومطهر ويحتاج إليه في سد الجروح والعمليات فهو عكس النجاسة.



حكم الكحول فى العطور وأدوات التجميل

"اشتريت غسولا للفم ووجدت أن من بين مكوناته الكحول، فهل علي إثم فى استخدامه؟".. سؤال ورد إلى الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



وقال شلبى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: إن الكحول فى حد ذاته ليس خمرا وليس مسكرا وليس نجسا، وإنما بإضافته لبعض الأشياء التى تتحول لحكم الخمر، ولكن إضافته لبعض الأشياء التى لا يترتب عليها تخمر أو إسكار جائز شرعا.

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وتابع أمين الفتوى مسألة الكحول هذه أيضا ترد إلينا في أسئلة حول استخدام العطور التي تحتوي على كحول، كأن يسأل البعض هل تصبح الملابس فى هذه الحالة نجسة وتنقض الوضوء، ونقول لهم الكحول فى حد ذاته ليس خمرا وليس نجسًا إلا بإضافته لشئ يتخمر ويسكر".وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمريض استخدام الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول، مضيفا أن معظم أدوية الكُحة فيها نسبة قليلة، وهذا ضروري للعلاج، وأجازته وزارة الصحة، فهو صحيح ولا شيء فيه.حكم استعمال الكحول في الأدويةحكم استعمال الحكول في الأدوية، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على قناتها الرسمية بموقع « يوتيوب».وقال « وسام» إن الحكول في الأدوية ليس خمرًا يؤدي إلى الإسكار، كما أنه يكون بنسب قليلة جدًا، لغرض تخفيف الألم وما يشبه ذلك، إلى جانب أنه يكون هناك استحالة في كون الحكول مستكراُ مع التحول الكيميائي.وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه المادة تكون بنسبة قليلة بحيث أن الكثير منها لا يؤدي إلى الإسكار، لافتًا أن المريض مأمور من الطبيب أن اخذ جرعة قليلة، كما أنه في الغالب يكون دواء موضوعيًا، فلا حرج منه.هل الكحول ينقض الوضوءهل الكحول ينقض الوضوء.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الكحول لاينقض الوضوء ، وهو ليس خمرًا ولا نجاسة فيه، ويستعمله الإنسان وهو متوضئ ، ولا يشترط غسل يديه أو غير ذلك من الأمور فهو طاهر.وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمريض استخدام الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول.وأضاف «عثمان» خلال اجابته، أن معظم أدوية الكُحة فيها نسبة قليلة، وهذا ضروري للعلاج، وأجازته وزارة الصحة، فهو صحيح ولا شيء فيه.هل استخدام الكحول يفطر فى رمضانكشف الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، عن حقيقة ما تردد بأن استخدام المطهرات والكحول يفطر خلال الصيام’، مؤكدا :"لا يفطر الصائم سوى مايدخل جوفه".وتابع عاشور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا:"مريض كورونا والمريض المزمن بفطر ويخرج فدية".وأوضح: إذا كان المرض يضر الإنسان بإجازة الأطباء فعليه الفطر وإخراج فدية، مضيفا:" الخوف من المرض ليس بمرض يتطلب الإفطار".وأشار مستشار مفتي الجمهورية إلى ان الخوف من الإصابة بـ كورونا لا يعطي رخصة للإفطار في شهر رمضان، موضحا:" الأطباء اكدوا أن الصيام يقوي المناعة".