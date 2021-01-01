

كل ما تريد معرفته عن جراحة الفتاق كل ما تريد معرفته عن جراحة الفتاق

الفتاق من الامراض الشائعة بين جميع الاعمار ويسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح وسريع فليس دائما تكن الجراحة ضرورية.



واليكم الاعراض التى تؤكد الاصابة بـ الفتاق وضرورة الذهاب للطبيب ، وفقا لما ذكره موقع " NHS" :



ألم مفاجئ وشديد

يكون مريض

صعوبة في التبرز أو تمرير الريح

يصبح الفتق صلبًا أو مؤلمًا ، أو لا يمكن دفعه مرة أخرى

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قد تعني هذه الأعراض إما:توقف تدفق الدم عن جزء من الأعضاء أو الأنسجة المحاصرة في الفتق (الخنق)دخلت قطعة من الأمعاء إلى الفتق (انسداد)الفتق المختنق والأمعاء المسدودة هي حالات طبية طارئة وتحتاج إلى العلاج في أسرع وقت ممكن.هذا فحص غير مؤلم حيث يتم استخدام موجات صوتية عالية التردد لإنشاء صورة لجزء من داخل الجسم.بمجرد تأكيد التشخيص ، سيحدد الطبيب العام أو طبيب المستشفى ما إذا كانت الجراحة لإصلاح الفتق ضرورية.سيتم أخذ عدد من العوامل في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت الجراحة مناسبة ، بما في ذلك:نوع الفتق - من المرجح أن تتعرض بعض أنواع الفتق للاختناق أو التسبب في انسداد الأمعاء أكثر من غيرها.محتوى الفتق الخاص بك - إذا كان الفتق يحتوي على جزء من الأمعاء أو العضلات أو الأنسجة الأخرى ، فقد يكون هناك خطر الاختناق أو الانسدادالأعراض الخاصة بك وتأثيرها على حياتك اليومية - قد يوصى بإجراء عملية جراحية إذا كانت أعراضك شديدة أو تزداد سوءًا ، أو إذا كان الفتق يؤثر على قدرتك على القيام بأنشطتك العاديةصحتك العامة - قد تكون الجراحة شديدة الخطورة إذا كانت صحتك العامة سيئةعلى الرغم من أن معظم حالات الفتق لن تتحسن بدون جراحة ، إلا أنها لن تسوء بالضرورة.في بعض الحالات ، تفوق مخاطر الجراحة الفوائد المحتملة.جراحة الفتاقهناك طريقتان رئيسيتان يمكن من خلالها إجراء جراحة الفتق:الجراحة المفتوحة حيث يتم إجراء قطع للسماح للجراح بدفع الكتلة إلى البطنجراحة ثقب المفتاح (تنظير البطن) وهي تقنية أقل توغلًا ، ولكنها أكثر صعوبة ، حيث يتم إجراء العديد من الجروح الصغيرة ، مما يسمح للجراح باستخدام أدوات خاصة مختلفة لإصلاح الفتق.يستطيع معظم الناس العودة إلى المنزل في نفس اليوم أو في اليوم التالي للجراحة والتعافي التام في غضون أسابيع قليلة، إذا أوصى طبيبك بإجراء عملية جراحية ، فمن المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة ، بالإضافة إلى إمكانية عودة الفتق، وتأكد من مناقشة مزايا ومخاطر الإجراء مع جراحك بالتفصيل قبل إجراء العملية.