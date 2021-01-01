

طريقة تحضير رغوة الكابتشينو طريقة تحضير رغوة الكابتشينو

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك طريقة تحضير رغوة الكابتشينو .



الطريقة الأولى :

-نحضر نصف كوب سكر، وكوب ماء بارد، ونصف كوب من مسحوق القهوة سريعة التّحضير.



-نضع كافة المواد في خلاط، ونخلطها إلى أن يصبح هذا الخليط مثل الكريمة، ونضع هذه الكريمة في وعاء محكم الإغلاق.

-نستخدم هذه الرّغوة أو الكريمة بإضافتها إلى الحليب السّاخن والقهوة السّاخنة.

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الطريقة الثانيه :-نضيف ملعقة من مسحوق الفانيلا عند تحضير كوب من الحليب السّاخن، ونخفق الحليب والفانيلا بالخفاقة جيدًا إلى مرحلة تكوّن الرّغوة.- نضيف قهوة سريعة التّحضير إلى الحليب السّاخن، ونستمتع بهذه الرّغوة الغنيّة.