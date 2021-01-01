قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك طريقة تحضير رغوة الكابتشينو .
الطريقة الأولى :
-نحضر نصف كوب سكر، وكوب ماء بارد، ونصف كوب من مسحوق القهوة سريعة التّحضير.
-نضع كافة المواد في خلاط، ونخلطها إلى أن يصبح هذا الخليط مثل الكريمة، ونضع هذه الكريمة في وعاء محكم الإغلاق.
-نستخدم هذه الرّغوة أو الكريمة بإضافتها إلى الحليب السّاخن والقهوة السّاخنة.
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