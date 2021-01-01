

وصفات طبيعية للبشرة الدهنية للوقاية من المشاكل الجلدية وصفات طبيعية للبشرة الدهنية للوقاية من المشاكل الجلدية

تعانى صاحبات البشرة الدهنية من مشاكل جلدية عديدة، أبرزها حب الشباب والبثور وغيرها من المشاكل التى يمكن تجنبها من خلال العناية بالبشرة الدهنية باتباع وصفات طبيعية تعتمد على تنفيذ بعض الخطوات البسيطة، التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".







وصفات طبيعية للبشرة الدهنية



دقيق الشوفان



يساعد دقيق الشوفان على امتصاص الدهون الزائدة، و تقشير الجلد الميت، لذلك ينصح بتحضير نصف كوب من الشوفان المطحون مع بعض الماء الساخن لتشكيل عجينة، ثم إضافة 1 ملعقة كبيرة من العسل، ثم تدليك الوجه لمدة ثلاث دقائق، ثم شطف الوجه بالماء الدافئ.

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بياض البيض والليمونيساعد بياض البيض والليمون على شد المسام، من خلال مزج بياض بيضة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج، ووضعه على الوجه وتركه حتى يجف ثم شطف الوجه بالماء الدافئ.اللوزيعمل اللوز المطحون على تقشير البشرة وامتصاص الزيوت والشوائب الزائدة، من خلال طحن 3 ملاعق صغيرة من اللوز الخام مع إضافة ملعقتين من العسل الخام، ووضعه على الوجه مع التدليك بحركات دائرية، وتركه حتى يجف ثم شطف الوجه بالماء الدافئ.جل الصباريحتوى جل الصبار على فوائد عديدة للبشرة منها تقشير الجلد الميت، من خلال وضع طبقة رقيقة على الوجه قبل النوم وتركه حتى الصباح، ثم شطف الوجه بالماء، لكن ينصح بوضع القليل من الجل على اليد للتأكد من أنه آمن على البشرة من عدمه.زيت الجوجوبايعتبر زيت الجوجوبا من العلاجات الشعبية للبشرة الدهنية كما يساعد فى علاج حب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى، من خلال وضع قطرات من الزيت على بشرة نظيفة حتى يجف ثم شطف الوجه بالماء، ويمكن تكرار التجربة لمدة ثلاث مرات فى الأسبوع.